Aká je pravá tvár Meghan Markle? Z tohto odhalenia manželka princa Harryho asi nebude nadšená!

Zákon akcie a reakcie musí byť zachovaný... Nielen Meghan a Harry odhaľujú vo svojich knihách záležitosti o členoch kráľovskej rodiny. Teraz sa ozvala aj druhá strana. Verní kráľovskí pobočníci sa mali na oplátku vyjadriť ku škandalóznemu kráľovskému páriku v novej knihe Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown. A ako to už z jej ukážok vyzerá, pre Harryho a Meghan to nebude príjemné čítanie, minimálne tak, ako neboli príjemné ich odhalenia o kráľovskej rodine v nimi "posvätených" publikáciách či rozhovoroch, ktoré poskytli.

Kedysi sa Meghan vyjadrila, že chce byť princeznou ako Kate Middelton. A keďže sebavedomie jej zjavne nikdy nechýbalo, podľa autora knihy Valentina Lowa už v čase, keď ešte nebola s princom Harrym ani zasnúbená, mala jednému z jeho bývalých poradcov naznačiť, že onedlho bude jeho šéfkou. A keď potom po ich prvej ceste po Austrálii sa Meghan musela zdraviť s obyčajnými ľuďmi, bola pobúrená, že za to nedostala zaplatené...

Taktiež je všeobecne známe, že Meghan mala mať pomerne problematické vzťahy so služobníctvom. Svojimi požiadavkami a večným sťažovaním ich mala doháňať do zúfalstva. Súkromná sekretárka páru Samantha Cohen Haryho a Mehna charakterizovala ako párik tínedžerov, s ktorým sa jednoducho nedalo vyjsť a hádky boli na dennom programe. O tom, že Meghan šikanuje služobníctvo, sa všeobecne vedelo, veď len koľko opatrovateliek sa vystriedalo pri ich prvorodenom synovi Archiem, žiadna nebola dosť dobrá. Kazilo to však povesť kráľovskej rodine, čo sa nepáčilo ani princovi Williamovi a nahrávalo to sporom medzi bratmi...

Vari najznámejší je škandál, keď sa princ Harry kvôli Meghan dostal do sporu s garderóbierkou kráľovnej Alžbety II. Kráľovnina asistentka a zároveň aj dôverníčka Angela Kelly mu totiž odmietla zapožičať tiaru z kráľovskej pokladnice, aby si ju Meghan mohla vyskúšať u kaderníka. Nedovoľoval to totiž protokol a Harryho to rozzúrilo. Nakoniec ho musela usadiť sama kráľovná Alžbeta II. „Zavolala si ho k sebe a bolo mu naznačené, aby si uvedomil, kde je jeho miesto. Správal sa hrubo a kráľovnú to nesmierne sklamalo,“ uviedol zdroj z Paláca s tým, že to Alžbetín vzťah s vnukom dosť poznačilo.