V Austrálii a na Novom Zélande štartujú futbalové majstrovstvá sveta žien. Vo viacerých smeroch budú unikátne.

Ani tento rok nám leto bez futbalového šampionátu nehrozí. Len sa o dramatické momenty na trávniku postará nežnejšie pohlavie. V poradí deviate majstrovstvá sveta vo futbale žien sa síce len rozbiehajú a potrvajú presne mesiac, no už dnes je jasné, že budú výnimočné. Prvý raz v histórii ich spoločne organizujú dve krajiny (Austrália a Nový Zéland), prvý raz sa na nich predstaví až 32 tímov, prvý raz sa o titul bude bojovať na južnej pologuli. A možno padne aj rekord v počte návštevníkov. Doterajším maximom je 1,3 milióna divákov, ale pri 64 dueloch, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú, sa predpokladá, že tento rekord padne. Mimochodom, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvýšila aj odmeny pre zúčastnené družstvá. Nový majster sveta získa 4,2 milióna dolárov, finalista čosi vyše troch miliónov.

Skok vpred

Na prvom turnaji v roku 1991 v čínskom Kuang-tungu hralo dvanásť tímov a priamy prenos zabezpečoval jediný televízny kanál. Dnes je všetko inak. Zápasy sa vysielajú po celom svete a posledné majstrovstvá vo Francúzsku sledovalo zhruba 1,12 miliardy ľudí.



„Ženský futbal prešiel veľký kus cesty. Hráme rýchlejšie a kvalitnejšie. Je skvelé vidieť, ako investované peniaze do tejto oblasti začínajú prinášať ovocie,“ teší sa kapitánka austrálskej reprezentácie Sam Kerrová – 29-ročná útočníčka, ktorá už štyri roky hrá za londýnsku Chelseu.



Austrálčankám každý v krajine hovorí „Matildy“. Rozhodla o tom verejná anketa, v ktorej svoju úlohu určite zohralo to, že skladba Waltzing Matilda je tam najpopulárnejšia zľudovená pieseň a jej rukopis je starostlivo uschovaný v národnej knižnici. Keď si na slávnosti s 3 500 fanúšikmi „Matildy“ nominované na šampionát preberali dresy, odovzdávali im ich skutočné Matildy – 23 dievčat s týmto krstným menom.



Hráčky veria, že v domácom prostredí konečne prelomia štvrťfinálovú kliatbu, keďže v tejto fáze turnaja skončili už trikrát. „Hrať doma pred plným štadiónom je vždy obrovská vzpruha,“ tvrdí Kerrová.



Šéfa austrálskeho futbalu Jamesa Johnsona teší už samotný nárast popularity ženského futbalu. „Konečne sa o ňom hovorí v každom kúte našej krajiny. Toto je pre tento šport zlatá éra,“ cituje jeho slová portál news.com.au.

Žena či muž?

Historické chvíle čakajú na Filipíny, Vietnam či Zambiu. Vo všetkých troch prípadoch ženy predbehli mužov, keďže mužské reprezentácie sa ešte na záverečný futbalový turnaj prebojovať nedokázali. Za Zambiu by mala nastúpiť aj útočníčka Barbra Bandaová, najlepšia africká futbalistka súčasnosti, ktorá hrá v čínskom Šanghaji. Jej nominácia však budí kontroverziu. Na nedávnom Africkom pohári národov hrať nemohla, keďže krvné testy odhalili abnormálne výsledky. Podľa nich má mimoriadne vysokú hladinu testosterónu (mužského hormónu). Takzvaným testom spôsobilosti pohlavia neprešla ani pred MS, no FIFA jej napriek tomu dala zelenú. Stačilo, aby Zambia asociáciu ubezpečila, že je všetko v najlepšom poriadku. Ba čo viac, Bandaová by mala byť aj kapitánkou tímu.

Marta áno, Mravec nie

Magnetom by okrem štvornásobných majsteriek sveta a obhajkýň titulu Američaniek či favorizovaných Nemiek mohla byť dvojnásobná držiteľka Zlatej lopty Alexia Putellasová. Z bývalej basketbalistky je dnes výborná stredopoliarka, ktorej v Barcelone nedávno ponúkli ročný plat takmer 600-tisíc eur. Vďaka tomu patrí spolu s Kerrovou (488-tisíc) či Holanďankou Viviane Miedemovu v službách Arsenalu (447-tisíc) medzi najlepšie platené hráčky súčasnosti. Len na doplnenie, Portugalčan Cristiano Ronaldo v saudskoarabskom Al-Nassr zarobí za týždeň viac ako štyri milióny.



Tešiť sa môžeme na výkony brazílskej legendy Marty, najlepšej strelkyne MS, ktorá sa predstaví už na svojom šiestom šampionáte. V kádri však chýba populárna Miraildes Maciel Motaová známa pod prezývkou Formiga (v preklade z portugalčiny Mravec), ktorá ukončila kariéru a vydala sa. V januári si vzala dlhoročnú partnerku Eriku Jesusovú. Mimochodom, aj Sam Kerrová žije vo vzťahu, a to s Američankou Kirstie Melwisovou, stredopoliarkou z tímu Gotham z New Jersey. Prípadný duel Austrálie a USA, ak k nemu dôjde, bude mať pre obe určite pikantný nádych. Melwisová totiž v americkom v kádri nechýba.



V nominácii Švajčiarska figuruje ďalšie známe meno. Dvadsaťštyriročnú útočníčku Alishu Lehmanovú len na Instagrame sleduje 13,7 milióna ľudí.

Slovenky nepostúpili

Hrať sa bude v piatich austrálskych mestách (Sydney, Mel­bourne, Perth, Adelaide, Brisbane) a v štyroch novozélandských (Auckland, Wellington, Dunedin a Hamilton). „Verím, že to budú najlepšie majstrovstvá,“ hovorí americká futbalová hviezda Alex Morganová, ktorá za USA odohrala 207 medzištátnych zápasov. Do tímu sa vrátila po materskej, s futbalistom Servandom Carrascom má od mája 2020 dcérku Charlie Elenu.

Slovenky na šampionát nepostúpili. V päťčlennej kvalifikačnej skupine A skončili na štvrtom mieste, keď dokázali poraziť len Gruzínky. Skupinu vyhrali Švédky pred Írkami.