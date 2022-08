Pozrite, ako vyzerá vdova po Patrickovi Swayzem 13 rokov po jeho smrti. Budete len nechápavo krútiť hlavou, FOTO ako dôkaz vnútri.

Vdova po Patrickvoi Swayzem Lisa Niemi Swayze (66) si zaspomínala na nedožité 70. narodeniny svojho manžela práve spomienkou na film Hriešny tanec, ktorý ho preslávil. A mala na to dobrý dôvod. Patrick by totiž okrúhlu sedemdesiatku slávil práve 18. augusta, len tri dni pred 35. výročím premiéry slávneho filmu Dirty Dancing, ktorá sa konala 21. augusta 1987.

Lisa si na sociálnej sieti na svojho zosnulého manžela z času na čas zaspomína zverejnením ozaj vzácnych kúskov z ich rodinného albumu. Tak zverejnila fotku z ich svadby v roku 1975, či fotku zo začiatkov ich vzťahu, keď obaja boli ešte chudobní ako kostolné myši. Pozrite FOTO, akí krásni boli vtedy obaja. Lisa priznala, že v tom čase nemali nazvyš ani dolár vo vrecku, jediná ich hotovosť, ktorú pri sebe nosili, bolo 25 dolárov, a to pre prípad, že by potrebovali núdzovo zavolať. Ale vždy to nejako zvládli.

Lisa prežila po boku Patricka 34 rokov, v dobrom aj v zlom, a rozdelila ich až jeho smrť, keď slávny herec v roku 2009 podľahol rakovine pankreasu. Ich manželstvo ostalo bezdetné, a tak Lisa nechcela ostať navždy sama, preto sa 5 rokov po Patrickovej smrti vydala za o rok staršieho klenotníka Alberta DePrisca (67).

Lisa je v manželstve s Albertom šťastná, pár dní pred svadbou s ním sa takto vyjadrila: „Na čo sa najviac teším? Na moment, keď prejdem uličkou k oltáru a pozriem sa do jeho neuveriteľných, žiarivých očí. Nemôžem si želať nič iné.“ A že jej manželstvo prospieva, o tom svedčia aj jej aktuálne fotografie, ani sa nechce veriť, že Lisa už má 66 rokov, veď pozrite FOTO v GALÉRII.