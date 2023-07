Icon of the Seas bude takmer o sto metrov dlhšia ako Titanic.

Luxus, relax a zábava na obrovskom priestore! Nové plavidlo s názvom Icon of the Seas – Ikona morí – od spoločnosti Royal Caribbean International prekoná aj aktuálneho držiteľa titulu najväčšej výletnej lode na svete – Wonder of the Seas.



Jeho konštrukciu má pod palcom jedna z najväčších a najmodernejších lodeníc – Meyer Turku vo Fínsku. Vodný obor má za sebou prvé skúšky a výkonný riaditeľ spoločnosti Michael Bayley uviedol pred zahraničnými médiami, že ich nový prírastok je na dobrej ceste pripojiť sa k flotile Royal Caribbean 26. októbra, teda pred oficiálnym debutom v roku 2024.

Bezpečne aj ekologicky

Len necelé dva roky si užila prvenstvo medzi výletnými loďami krásavica Wonder of the Seas. Dokončili ju v roku 2022 v lodenici Chantiers de l’Atlantique v Saint-Nazaire vo Francúzsku. Meria 362 metrov a váži takmer 237 ton a bola skutočným hniezdom najrozmanitejších zážitkov. Teraz ju prekonal súrodenec z tej istej spoločnosti.



Plavidlo Icon of the Seas je velikánom s dĺžkou 365 metrov a váhou 250 800 ton. Má o dve paluby viac než jeho starší súrodenec – teda spolu dvadsať. Ďalšie prvenstvo mu zabezpečil najväčší vodný park na mori so šiestimi toboganmi, siedmimi bazénmi a s deviatimi vírivkami.



Pohodlne pojme približne 5 610 pasažierov a 2 350 členov posádky. Na porovnanie, Titanic meral 269 metrov a jeho kapacita umožňovala nalodenie až 2 603 cestujúcich.



Prvú sériu námorných skúšok ukončili 22. júna. „Loď Icon of the Seas precestovala stovky kilometrov, počas ktorých sa testovali hlavné motory, trup, brzdové systémy, riadenie, hladina hluku a vibrácií,“ uvádza sa vo vyhlásení Royal Caribbean. „Všetko prebehlo tak, ako je uvedené v harmonograme. Napriek tomu, že odchod bol oneskorený pre veterné podmienky.“ Pri testoch na mori boli na palube stovky špecialistov, ktorí počas štyroch dní hodnotili výkon gigantického projektu. Kým loď privíta prvých pasažierov, čakajú ju tento rok ešte ďalšie testy.



Pri konštrukcii Icon of the Seas sa snažili myslieť aj na ekológiu. Ide o prvú loď americkej spoločnosti so sídlom na Floride, ktorú poháňa skvapalnený zemný plyn na zníženie emisií. Bude mať aj ďalšie technológie šetrné k životnému prostrediu vrátane využívania pobrežnej energie v prístave.

Obrovský záujem

Pri plavbe na sedem nocí sa cena pohybuje v prepočte od dvetisíc eur za vnútornú kajutu až po 5 100 eur za apartmán. Hostia majú k dispozícii desiatky možností stravovania aj zábavy, z ktorých mnohé sú zahrnuté v cene výletnej plavby.



Nie je zameraná na jeden typ dovolenkárov, sú na nej priestory pre rodiny s deťmi ako bazény či ihriská, ale aj také, ktoré sú určené len dospelým. Napríklad prvý duelový bar so živou klavírnou hudbou Royal Caribbean. Tento typ zábavy sa začal objavovať koncom devätnásteho storočia a viac sa rozvinul v dvadsiatom storočí. Dvaja zruční klaviristi zabávali ľudí tým, že striedavo hrali skladby, ktoré im zadali. Hoci takéto bary vznikli na súši v New Orleans či v Dallase, na lodiach americkej spoločnosti chýbali. Až doteraz.

Zábava má veľa podôb a nový lodný gigant sľubuje zhmotniť mnohé z nich. Nezabudli teda ani na milovníkov vzrušenia. Odvahu si môžu preveriť na Crown’s Edge, atrakcii, ktorá kombinuje lanovú dráhu s inými adrenalínovými „chuťovkami“. Predpredaje boli rekordné. Michael Bayley opísal Icon of the Seas počas štvrťročných finančných výsledkov spoločnosti ako „najvýkonnejší nový produkt na trhu, aký sme kedy mali“.



Plavbu si záujemcovia môžu užiť po celý rok, nástup je v Miami. Sedem nocí sa budú presúvať po vodách východného a západného Karibiku. Dovolenkárov čaká aj návšteva Perfect Day na CocoCay, ocenenej súkromnej ostrovnej destinácie Royal Caribbean na Bahamách, ktorá sa stala hitom dovolenkárov. Môžu ju však vychutnať len hostia výletných lodí Royal Caribbean. Majú tam k dispozícii viaceré pláže, vodný park, zipline aj reštaurácie. Okrem toho má spoločnosť nový prírastok v rámci CocoCay – Hideaway Beach.