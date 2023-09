Šampión v parkúrovom jazdectve predstieral chorobu, aby nemusel chodiť po súdoch.

Máte problém so súdmi a veritelia vám nedajú pokoj? Kanadský parkúrový jazdec Eric Lamaze, ktorý sa pred pätnástimi rokmi tešil zo zlata v súťaži družstiev na olympiáde v čínskom Pekingu 2008, tento problém riešil skutočne svojským spôsobom. Súdom, ktoré sa ho snažili usvedčiť z neférového obohacovania pri predaji koní, sa vyhýbal pomocou falšovaných lekárskych ospravedlneniek.



U nás občas bežná prax, no dnes 55-ročný rodák z Montrealu zašiel ešte ďalej. Predstieral rakovinový nádor na mozgu, po ktorom s ním súcitila aj väčšina konkurentov v štartovom poli. Svojou taktikou sa postaral o to, že celý spor nebol ani po dlhých trinástich rokoch uzavretý. Všetko by možno šlo hladko až dodnes, no trojnásobný olympijský medailista mal smolu. Kanadské úrady vypátrali, že jeho choroba je od samého začiatku podvod.

Osudná chyba

Na odhalení sa podieľal aj súd v kanadskom Ontáriu, pred ktorý mal Lamaze ako podozrivý predstúpiť. Ako píše kanadský magazín Horse Sport, súdu klali oči nezrovnalosti v jeho prípade. Po ich vyšetrení vyšli najavo neuveriteľné skutočnosti. Diagnóza, ktorú neurochirurg v belgickom Bruseli Lamazemu údajne vystavil, bola napísaná v holandčine. V jazyku, ktorý odborník v tejto oblasti neovládal. Eric navyše skomolil jeho meno.



Obžaloba za údajným Lamazeho doktorom poslala do hlavného mesta Belgicka súkromného detektíva. Ten podozrenia jednoznačne potvrdil. Samotný doktor skonštatoval, že lekárska diagnóza je falošná a Ericovi nikdy podobné potvrdenie nevydal.



Od tej chvíle to s kanadským hrdinom parkúrového skákania išlo dolu vodou. Aj právnik a kamarát Timothy Danson, ktorý sa ho dlhodobo zastával a zastupoval ho v predmetnej veci na súde, bol šokovaný. Okamžite zo svojej roly v prípade abdikoval a s Lamazem ukončil akékoľvek kontakty.



„Eric je chorý človek, ale tá choroba nie je rakovina. Aj mňa dlho klamal. Veril som mu, že je naozaj na tom zle,“ vyhlásil sklamaný Danson pre portál chronofhorse.com. „Ten Lamaze, s ktorým som mal tú česť v minulosti, nie je ten istý človek ako dnes. Niečo sa pokazilo,“ povzdychol si.



Zaskočené zostalo aj jeho okolie. Olympijský víťaz sa so „správou“ o svojej rakovine vytasil v roku 2019. Vraj mu ju diagnostikovali ešte v roku 2017. Trvalo celé štyri roky, kým vyšla pravda najavo.

Prilepšil si o viac než milión dolárov

Naposledy sa mal Lamaze dostaviť na súd 14. júla, no súdu predložil papier, že ho v auguste tohto roku čaká operácia mozgu, a preto mu to situácia neumožňuje.



Bývalý jazdec čelil aj žalobám obchodných partnerov na Floride, pri predaji koní a nehnuteľností súvisiacich s ich chovom sa vraj nezákonne obohatil o viac než 1,4 milióna dolárov. Pritom Kanaďan žiadnu biedu netrel. V roku 2007 vyhral na koni Hickstead slávne preteky Spruce Meadows dotované miliónom dolárov a darilo sa mu aj na iných súťažiach s vysokými finančnými prémiami. V spomínanom roku sa ako prvý Kanaďan dostal medzi dvadsiatku najlepších parkúrových jazdcov na svete.



Jeho neslávna minulosť, keď mal problémy s drogami, sa zdala definitívne zabudnutá. No bolo to len zdanie. Ako tínedžer mal k drogám blízko, vraj s nimi dílovala aj jeho matka, za čo na chvíľu skončila vo väzení.



Práve kokaín mu našli v krvi tesne pred olympiádou v Atlante 1996, kde mal patriť v sedle Hick­steada medzi favoritov súťaže. Nasledoval štvorročný dištanc, no Lamaze napokon nemusel štartovať len sedem mesiacov. Dokázal úrady presvedčiť, že nešlo o podporu nedovoleného športového výkonu. Že drogy užil len mimo súťažného obdobia a nezískal oproti konkurencii žiadnu výhodu.



Keď mu rovnakú látku našli v tele aj pred OH v Sydney 2000, nasledoval doživotný zákaz športu. Lamaze však prišiel s tvrdením, že látka na produkte, ktorý v tom čase užil, nebola správne označená. S pomocou právnikov napokon z doživotného dištancu zišlo a Kanaďan sa mohol k súťaži vrátiť. „Nie som už závislý. Nemám s drogami žiaden problém,“ tvrdil zanovito ešte v roku 2000.

Žiadny hrdina

Kanaďan napokon pri parkúrovom skákaní vydržal takmer 22 rokov. Definitívny odchod zo scény oznámil v marci minulého roku. Vraj zo zdravotných dôvodov. Až neskôr vyšlo najavo, že sa za tým asi skrýval iný dôvod. V tom čase už Lamaze musel tušiť, že sa nad ním zmráka. „Všetci ho mali za hrdinu, ale ja viem, čo urobil, a je načase, aby pravda vyšla najavo,“ vyhlásila pre noviny The Globe and Mail Karina Azízová, dcéra majiteľa farmy, s ktorým Eric v minulosti podnikal, a jedna z obetí jeho nekalých finančných transakcií s parkúrovými koňmi.

Práve jeho skvelé kontakty a dobré meno mu pomáhali uskutočňovať transakcie, z ktorých sa neskôr vykľuli podvody. Spravodlivosti však neušiel. Prvú pokutu mu už kanadský súd naparil, dobré meno si klamaním o svojom zdravotnom stave pokazil asi navždy.