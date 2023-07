Prípadov neférového správania v tenise pribúda.

Začína sa vytrácať z profesionálneho tenisu fair-play? Verme, že nie, no prípadov nevhodného správania – či už voči súperovi na druhej strane kurtu, alebo rozhodcom – povážlivo pribúda.

Uplakaná Číňanka

Najnovším virálom sa stal nedávny duel 1. kola turnaja WTA Tour žien v Budapešti, v ktorom druhá nasadená hráčka turnaja Číňanka Čang Šuaj nastúpila proti mladej Maďarke s thajskými koreňmi Amarisse Tóthovej. Keď v závere prvého setu za stavu 5 : 5 a 15 : 15 poslala Čang Šuaj forhendový úder na čiaru, hlavná rozhodkyňa zahlásila aut a čiarová po prekontrolovaní jej výrok potvrdila.



Číňanka protestovala, kričala, žiadala o príchod supervízora, no nič sa nestalo. Korunu všetkému nasadila súperka. Tóthová, v súčasnosti 548. hráčka sveta, prišla k inkriminovanému miestu dopadu loptičky a nohou stopu na antuke zotrela. Darmo Čang Šuaj na ňu kričala: „Čo to robíš?“, Tóthová urobila po svojom a favorizovanej súperke odvrkla: „To máš za to, že robíš problémy.“ Keď šokovaná Číňanka stretnutie v slzách a údajne v panickom stave vzdala, Maďarka oslavovala postup do druhého kola, akoby súperku zdolala vo férovom súboji. Ešte sa aj usmievala.



Aj po zápase, ktorého video rozzúrilo veľa tenisových fanúšikov, bola presvedčená, že sa ničoho nesprávneho nedopustila. „Nechápem, prečo sa rozčuľuje a nerešpektuje verdikt rozhodcu. Len si vyrába problémy,“ vyhlásila 20-ročná maďarská hráčka.



Na sociálnych sieťach však dostala poriadne naložené. „Absolútne nechutné správanie,“ kritizovala ju Austrálčanka Ajla Tomljanovičová na Twitteri. Naopak, Číňanke zložila poklonu. Aj za to, že napriek všetkému džentlmensky podala súperke aj rozhodcovi ruku a až potom odišla z kurtu. „Dokázala, že je lepším človekom ako väčšina z nás,“ dodala Tomljanovičová.

„Toto bol ďalší level nešportového správania. Páni....“ pustila sa do Maďarky aj dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Viktoria Azarenková. „Šang je jedna z najslušnejších hráčok na kurte. To dievča by mali z turnajov vyhodiť,“ pridala svoj názor grécka tenistka Maria Sakkari. „Máme víťazku ceny pre najhoršie sa správajúcu tenistku,“ myslí si Poľka Urszula Radwanska. „Hrozná rozhodkyňa, príšerné správanie,“ napísala najlepšia ruská tenistka súčasnosti Daria Kasatkinová.

Kauza Bouzková

Smutné je, že podobných prípadov absencie slušnosti v boji o body a finančné prémie na dvorcoch pribúda. Len nedávno sa na parížskom Roland Garros valila vlna kritiky na českú hráčku Mariu Bouzkovú. Tá so svojou španielskou partnerkou vo štvorhre upozornila rozhodcu na to, že zberačka loptičiek, ktorú Japonka Miju Katová nešťastne trafila do hlavy, plače aj po štvrťhodine od zásahu loptičkou.



„Katová to neurobila úmyselne, dievča nie je zranené,“ odvetil jej rozhodca. „Nie? Veď plače,“ kontrovala Sorribesová, na čo Bouzková poznamenala: „A ešte aj krváca.“



Češka výrazne preháňala, bola to len drobná odrenina, čo dokázali aj televízne zábery, ale Češka so Španielkou dosiahli svoje. Rozhodca tlaku podľahol a japonsko-indonézsku dvojicu Katová – Sutjiadiová diskvalifikoval. Tým Japonku rozplakal, divákov vytočil a spustil vlnu kritiky na postupujúcu dvojicu na sociálnych sieťach. Najčastejšie Češku nazývajú „bonzáčkou“.

Osakovej pokazené finále

Určite si spomínate aj na plač oveľa slávnejšej Japonky Naomi Osakovej po triumfe na US Open v New Yorku v roku 2018. Američanku Serenu Williamsovú zdolala vo finále hladko 6 : 2, 6 : 4, no 23-násobná grandslamová šampiónka oslavu novej víťazke pred domácim publikom poriadne znechutila. Neustále sa hádala s empajrovým rozhodcom Portugalčanom Carlosom Ramosom. Nadávala mu do klamárov a podvodníkov, keď jej uložil trestný fiftín za nepovolený koučing. „Ste zlodej,“ kričala na neho a napokon strhla veľkú časť publika. To na Japonku pískalo a bučalo tak, že si Osaková svoj triumf nedokázala vychutnať. Naopak, po tvári jej napriek víťazstvu stekali slzy. „Prestaňte bučať. Toto si nezaslúži,“ snažila sa neskôr Serena zachrániť situáciu, no už bolo neskoro.

Špekulant Gaston

Ani viacerí muži sa na kurtoch nevyznamenali. Keď Francúz Hugo Gaston na tohtoročnom turnaji v Madride čelil setbalu chorvátskeho súpera Bornu Ćorića, nenápadne vytriasol z vrecka druhú loptičku, aby sa výmena podľa pravidiel musela opakovať. Vyfasoval pokutu 144-tisíc eur – viac než za celý rok na kurtoch zarobil. Aj keď mu ATP neskôr skresala trest na polovicu, od džentlmena na kurte mal ďaleko.



Rovnako ako austrálsky búrlivák Nick Kyrgios. Jeho trest za kontroverzie v súboji s Rusom Karemom Chačanovom na turnaji v Cincinnati v roku 2019 bol dlho rekordnou pokutou v ATP. Vyšplhal sa na 113-tisíc dolárov. Demoloval rakety, hádzal o zem stoličky, rozkopával fľaše.



Rakúšan Daniel Köllerer – v roku 2011 vyfasoval doživotný zákaz hrania za podvádzanie – bol ešte horší prípad. Brazílčana Juliu Silvu na challengerovom turnaji v Taliansku nazval opicou, posielal do džungle a provokoval opičími zvukmi. Svojho krajana Stefana Koubeka dokonca napadol.



Aj Nemec Alexander Zverev mal občas zlé dni. Na turnaji v mexickom Acapulcu mlátil po verdikte rozhodcu do jeho stoličky len pár centimetrov od jeho nôh. Organizátori ho vylúčili z turnaja. Emócie k tenisu patria, búrlivákov na kurte je občas ťažké umravniť, no slušnosť by mala zvíťaziť. Je smutné, keď sa niekedy musí krčiť v kúte. Také trium­fy nemôžu chutiť rovnako.