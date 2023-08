Zranený nosič horolezcov údajne chytal za nohy, tí ho cestou na vrchol K2 akoby bez záujmu prekračovali. Len 27-ročný otec troch detí následne zomrel.

Kým jedni oslavovali rekordný výstup na najzradnejší štít sveta, rodina žijúca v tých najbiednejších podmienkach prišla nielen o svojho živiteľa, ale hlavne o manžela, otca a syna.

Oslepila horolezcov túžba po sláve? Tragická smrť nosiča na najobávanejšej hore K2 je zložitejšia. Hovorí o morálnej dileme horolezcov, ktorí mu nepomohli a neskúsených a nevybavených nosičoch, ktorí, aby uživili rodiny, pracujú v nebezpečných výškach pre širokú klientelu, ktorá sa chce dostať na vrchol skomercionalizovaných 8-tisícoviek.

Posledný deň sezóny

Pod K2 zahynul pakistanský nosič Mohammad Hassan. Šokujúce je, že ho desiatky horolezcov cestou na vrchol prekračovali, pričom 27-ročný otec troch detí vtedy ešte žil. Čo sa presne udialo pod himalájskym štítom v pohorí Karakoram, vyšetrujú miestne úrady. Incident sa dostal na verejnosť po dvoch týždňoch. Nebyť zverejnených videozáznamov, Hassan by bol zrejme „len“ ďalšou obeťou hôr. Jeden z horolezcov, ktorí zverejnili šokujúce zábery, naznačuje, že v prípade nosiča sa nekonala záchranná akcia ako z amerického filmu, pretože nepatril do správnej kasty.



V kalendári sa píše 27. júl. Kto chce túto sezónu vystúpiť na druhú najvyššiu horu sveta s výškou 8 611 metrov, má poslednú šancu. Nečudo, že sa o to pokúšajú desiatky horolezcov. Tlačia sa v najnebezpečnejšom úseku výstupu s názvom Bottleneck asi pol kilometra pod vrcholom, keď sa uvoľnia minimálne dve lavíny. Je pol tretej nadránom a Hassan upevňuje laná, zrazu ho jedna zasiahne a on spadne.



V tom čase mieril na vrchol aj rakúsky hotelier a vášnivý horolezec Wilhelm Steindl (30) a jeho spoločník nemecký kameraman Philip Flämig (54). Ako opísal denníku Der Standard, po spustení lavíny si myslel, že najmenej 30 ľudí je mŕtvych. Ďalší výstup vyhodnotili ako nebezpečný a otočili sa. Netušili, čo presne sa nad nimi stalo, ani to, že sa Pakistanec zrútil. Zistili to v základnom tábore po pozretí videa nakrúteného dronom. Svedkovia im potvrdili, že nosič padal niekoľko metrov takmer v kolmom teréne. Visel dolu hlavou na lane, ktoré upevňoval pre klientelu.



Podľa Flämiga upevnili na mieste nové lano, aby mohli horolezci pokračovať vo výstupe, a trvalo asi trištvrte hodiny, kým Hassana aspoň vytiahli. „Z výpovedí troch očitých svedkov môžem povedať, že tento muž bol stále nažive, kým okolo neho preliezlo asi 50 ľudí. Vidieť to aj na záznamoch z dronu. Jedna osoba ho ošetrovala, zatiaľ čo ostat­ní ho ignorovali,“ uviedol kameraman. „Očití svedkovia nám dokonca povedali, že muž chytal horolezcom nohy, aby mu pomohli, oni ho však len prekročili,“ doplnil pre AP Steindl.



Na záberoch z dronu vidieť aj chlapa, ktorý trasie Hassanovou hruďou a snaží sa ho udržať v teple a nažive. „Vyzerá zúfalo,“ uviedol rakúsky hotelier s tým, že išlo o jeho priateľa, takisto pakistanského nosiča. Hassan žil údajne ešte päť hodín. Podľa Steindla by ho dolu dokázali zniesť traja-štyria ľudia. Nikoho neobviňuje, no upozorňuje, že žiadnu záchrannú operáciu nikto nespustil. „Je to neuveriteľné, takúto situáciu som ešte nezažil. Niečo také by bolo v Alpách nemysliteľné. Zaobchádzali s ním ako s občanom druhej kategórie. Keby bol zo Západu, bol by okamžite zachránený. Takto za neho nikto necítil zodpovednosť,“ cituje ho nemecký denník Bild.

Znechutený

Zatiaľ čo mnohí sa v ten deň pre nebezpečné podmienky otočili, bolo dosť tých, ktorí na vrchol mierili za rôznymi rekordmi. Vlna kritiky sa zniesla hlavne na adresu Nórky Kristin Harilovej (37), ktorú verejnosť začala „hejtovať“ a ktorá dostala aj vyhrážky smrťou. Výstupom na K2 pokorila výkon Nepálčana Nirmala Purdžu (40) z roku 2019, ktorý zdolal všetkých 14 osemtisícoviek za 189 dní. Harilová to stihla za polovičný čas – 92 dní. Der Standard jej rekord opísal ako „kontroverzný lov“, keďže okrem kyslíka mala podporu rozsiahleho tímu šerpov a z jedného do druhého tábora ju prevážali helikoptéry.

To, čo sa tam stalo, je podľa Steindla hanba. „Zanechali tam človeka, aby si mohli zapísať rekord.“ Pozvánku na oslavu Harilovej triumfu v základnom tábore Tirolčan odmietol. „Nešiel som, znechutilo ma to.“ Je presvedčený, že nosič mohol byť zachránený, keby sa ostatní horolezci vrátane Nórky a jej tímu vzdali svojho pokusu dosiahnuť vrchol.

Na záberoch z dronu videli Flämig so Steindlom, ako horolezci porušovali prekračovaním Hassana svoj etický kódex. Ak by sa začala podľa Steindla v tom bode záchranná misia, horolezci, ktorí boli v zápche za Hassanom, by sa museli otočiť a ísť naspäť dole. „Nikto by nedosiahol vrchol. Neviem, či by sa ho podarilo zniesť dolu živého, ale mala byť zvolaná záchranná misia. Ak niekto umiera, je normálne zastaviť expedíciu, aby ste ho zniesli nadol. Nezastavili,“ dodal pre Insider.

Nórka sa bráni

Podľa Harilovej spravili pre jeho záchranu, čo mohli. Na svojom webe opísala, že videli nosiča zletieť najmenej päť metrov. Obrátili ho, keďže visel dolu hlavou. Za rohom, kde bol jej zaisťovací tím, sa vraj strhla druhá lavína. Horolezkyňa sa preto so zvyškom rozhodla rozdeliť. Ona šla k zaisťovaciemu tímu, pri Hassanovi zostal jeho priateľ a brazílsky kameraman Harilovej Gabriel Tarso. Ten dal umierajúcemu mužovi svoj kyslík, no ten sa rýchlo míňal. Kvôli vlastnej bezpečnosti musel Hassana opustiť a ísť hore za šerpom, ktorý mal ďalšiu fľašu. Keď sa Harilová dostala k zaisťovaciemu tímu, spýtala sa šerpov, či sa otáčajú. Údajne jej odpovedali, že áno, čo pochopila tak, že idú pomôcť zranenému. „Rozhodli sme sa pokračovať vpred, pretože príliš veľa ľudí v úzkom mieste by znamenalo, že záchrana by bola ešte nebezpečnejšia.“



Podľa novej rekordérky ďalší ľudia Hassana prekračovali, lebo sa snažili dostať preč z nebezpečného úseku. „Stalo sa to v najnebezpečnejšej časti najnebezpečnejšej hory na svete. Všetci by mali mať na pamäti, že vo výške vyše osemtisíc metrov ovplyvňuje vaše rozhodnutia inštinkt prežiť,“ vysvetlila. Až na vrchole pochopili vážnosť situácie a to, že nosič to možno nezvládne. Keď sa vracali, 27-ročný muž bol už mŕtvy. Dokonca nebolo v ich silách bezpečne zniesť jeho telo dole. „Na znesenie osoby potrebujete šesť ľudí. Hrdlo je však také úzke, že sa tam zmestí len jeden človek pred osobou, ktorej pomáhate, a jeden za ňou.“

Harilovej verziu potvrdil pre Insider aj iný horolezec, ktorý tam bol, no vzhľadom na vyhrážky smrťou, ktoré dostala Harilová, chcel zostať v anonymite.

Bez vybavenia a skúseností

Harilová upozornila, že Hassan nemal na výstup dobré vybavenie. Chýbali mu rukavice, nemal spodnú páperovú kombinézu a po páde tak mal odhalené brucho. Nenašli ani kyslíkovú masku. Podľa nej to nie je ničia chyba, no je dôležité prijať opatrenia na ochranu seba a ostatných. Anwar Syed, riaditeľ spoločnosti, ktorá mala na starosti aj Harilovej expedíciu, na otázku týkajúcu sa Hassanovho nedostatočného vybavenia odpovedal, že mu vyplatili dohodnutú sumu na jeho kúpu. Podľa Flämiga nielenže nebol náležite vybavený, ale nemal ani skúsenosti. „Bol nosičom v základnom tábore a prvý raz ho vybrali za nosiča vo veľkých výškach. Nemal na to kvalifikáciu.“

Nórska turistka Jutta Vanessa Tørkelová sa s Hassanom stretla prvýkrát v roku 2017. Pre Insider povedala, že si bol vedomý svojho nízkeho sociálneho statusu, vždy sa uklonil, usmieval a poslúchol pokyny iných. Podľa nej nemal hore čo robiť. Bol to totiž preňho prvý rok v takých nadmorských výškach. Za nosenie vybavenie do základných táborov dostával 70 dolárov za tri týždne. Ak mali nosiči ako on šťastie, najali si ich, aby náklad nosili do horných táborov, vtedy si vedia zarobiť 20 dolárov za deň, celkovo 840 dolárov za sezónu. Čo sú pre nich obrovské peniaze, no za cenu toho, aby vyliezli na K2.

Ekvádorský horský vodca Oswaldo Friere pre Insider povedal, že horolezcov vrátane neho, často znepokojilo, ako boli nosiči zle pripravení, dokonca už len keď išli do základného tábora. „Aby boli ľahší, neprinesú si veľa vecí. Niektorí často nosia náklady až do základného tábora v sandáloch a prichádzajú s krvácajúcimi nohami. Často ich vídať s výškovou chorobou a s mnohými problémami, ktoré sa prejavujú u ľudí, ktorí nie sú dostatočne skúsení alebo pripravení na to, byť v tejto nadmorskej výške.“

Pakistanskí vysokohorskí nosiči sú v hierarchii pod nepálskymi šerpami. Flämig naznačil, že jedným z dôvodov nedostatočnej pomoci by mohol byť potenciálny konflikt medzi dvoma skupinami, ktoré bojujú o zákazníkov. Steindl a Flämig po tragédii navštívili Hassanovu rodinu. Podľa Insider s nimi bol ešte jeden horolezec a kameraman, ktorý zostal pri Hassanovi.

Na vlastné oči sa presvedčili, v akých biednych podmienkach nosiči žijú. „Keby ste v Rakúsku takto ustajnili prasa, okamžite by vás zažalovali.“ Dali im 2 500 dolárov, ktoré mali pri sebe, a založili fond, kde zbierajú peniaze na podporu rodiny.