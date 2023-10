Podľa New York Times o výsledku volieb nerozhodla náklonnosť Slovákov k Rusku, ale skôr túžba po sociálnych istotách.

O výsledku volieb na Slovensku informujú médiá na celom svete, od susedného Česka až po Japonsko, Čínu a arabské krajiny. Nie div, keď hlasovanie u nás bolo v zahraničí vnímané aj ako ukazovateľ postoja stredoeurópskych krajín ku konfliktu na Ukrajine či jednoty členských štátov EÚ.

Väčšina žurnalistov sa obmedzuje na sumarizovanie udalostí a analýzu strán, ktoré prekročili hranicu päť percent, no v ich komentároch zaznievajú aj obavy z nášho ďalšieho smerovania. „V Bruseli panujú obavy, že by sa Fico mohol spojiť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom,“ píše napríklad Die Zeit. „To by mohlo viesť ku konfliktom s Európskou úniou v oblasti právneho štátu, migračných problémov a vojny na Ukrajine.“

Ako však nemecký spravodajský server pokračuje, pragmatizmus šéfa Smeru počas predchádzajúcich funkčných období, keď viedol Slovensko k euru a do značnej miery sa vyhýbal konfrontáciám s partnermi z Únii a NATO, niektoré z týchto obáv zmierňuje. Zrejme aj preto, že Brusel by pre ignorovanie spoločných pravidiel mohol Slovensku krátiť finančné prostriedky.

V podobnom duchu sa nesú komentáre aj na serveroch Politico Times of Israel alebo Reuters. „Vláda na čele s Robertom Ficom a jeho stranou SMER-SSD by mohla viesť k spochybňovaniu konsenzu v EÚ o podpore Ukrajiny a signalizovala by ďalší posun v strednej Európe proti politickému liberalizmu,“ konštatuje Reuters.

Americká televízia CNN zvolila tvrdšie slová: „Strana na čele s prokremeľskou osobnosťou sa presadila po tom, čo vo voľbách na Slovensku získala viac hlasov, ako sa očakávalo, čo bude pravdepodobne predstavovať výzvu pre jednotu NATO a EÚ.“

Ako CNN pokračuje, vláda pod vedením SMER-u môže mať pre región vážne následky. Slovensko patrilo medzi hŕstku európskych krajín, ktoré presadzovali tvrdé sankcie voči Rusku a darovalo Ukrajine množstvo vojenského materiálu. „To sa však pravdepodobne zmení, keďže Robert Fico obviňuje „ukrajinských nacistov a fašistov“ z vyprovokovania ruského prezidenta Vladimira Putina k invázii, pričom opakuje falošný príbeh, ktorý Putin použil na ospravedlnenie svojej invázie. Počas opozície sa Fico stal blízkym spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána, najmä pokiaľ ide o kritiku Európskej únie. Špekuluje sa, že v prípade jeho návratu k moci by sa Fico a Orbán mohli spojiť a vytvárať Bruselu prekážky. Ak sa poľskej vládnej strane Právo a spravodlivosť podarí vyhrať tretí mandát v poľských parlamentných voľbách budúci mesiac, tento blok odporcov by sa mohol ešte posilniť."

V Českej republike zaznievajú zmierlivejšie hlasy. Ako píše iDnes, zahraničná politika Slovenska po voľbách bude pravdepodobne umiernenejšia než predvolebná rétorika predsedu Smeru a nie je pravdepodobné, že by Slovensko vystupovalo z medzinárodných organizácií alebo menilo vzťahy s Českou republikou.