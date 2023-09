Jadon Sancho sa posťažoval pred novinármi.

Anglický futbalový útočník Jadon Sancho sa považuje za obetného baránka, keď ho tréner Erik ten Hag nezaradil na súpisku pre nedeľňajší zápas Manchestru United v Premier League na pôde londýnskeho Arsenalu.

"Red Devils" prehrali 1:3 a po súboji hlavný kouč absenciu reprezentanta zdôvodnil jeho výkonmi na tréningoch. "V Manchestri United je potrebné každý deň istú úroveň a my si potom môžeme vyberať hráčov v prednej línii. A pre tento zápas sme ho nevybrali," uviedol Ten Hag. Mladý futbalista na sieti X reagoval, že počas týždňa "absolvoval dobré tréningy" a nedovolí, aby "ľudia hovorili veci, ktoré sú úplne nepravdivé".

"Myslím si, že za mojou absenciou v zápase sú iné dôvody. Už dlhší čas som obetný baránok a to nie je fér!" napísal Sancho a doplnil: "Chcem iba to, aby som hral futbal s úsmevom na tvári a mohol pomáhať tímu. Rešpektujem všetky rozhodnutia realizačného tímu, v klube hrám s fantastickými futbalistami a som za to vďačný. Uvedomujem si, že každý týždeň je boj a ja budem bojovať."

Jadon Sancho prišiel na Old Trafford v roku 2021 z nemeckej Borussie Dortmund. Za United odohral zatiaľ 82 súťažných duelov a pripísal si v nich 12 presných zásahov. V minulej sezóne skóroval sedemkrát.