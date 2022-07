Pozrite, ako vyzerala v mladosti Ivana Trump (†73). A keď uvidíte jej najstaršiu vnučku... Neskutočná podoba!

Napriek tomu, že mala veľkú rodinu, zdá sa, že na staré kolená bola dosť osamelá, čo potvrdil aj jej dávny priateľ Massimo (81). Hoci Ivana Trump (†73), rodená Zelníčková, bola jedináčka, jej bolo dopriate mať veľkú rodinu. Vďaka svojím trom deťom Donaldovi mladšiemu (44), Ivanke (40) a Ericovi (38) sa dočkala desiatich vnúčat a celý klan Trumpovcov sa prišiel so slávnou mamou a babičkou naposledy rozlúčiť.

Ivana mala desať vnúčat, ale ako zmienil jej syn Eric, nesmeli jej hovoriť babička. „Mala mozog, mala krásu. Bola stelesnením amerického sna. Bola živlom,“ uviedol Eric podľa New York Post s tým, že Ivana Trump bola pilierom celej rodiny. „Vládla nám trom železnou päsťou, ale aj zlatým srdcom,“ dodal o svojej mame, ktorá vraj zostávala mladistvá do konca svojich dní. Deti jej nesmeli hovoriť babička, nebol to vraj jej štýl. "Noc predtým, než zomrela, mi povedala, že sa dožije 120 rokov," prezradil Eric. Žiaľ, už sa tak nestane...

Na poslednú rozlúčku s Ivanou prišli okrem jej detí aj vnúčatá. Na viacerých bolo vidieť, že podedili podobu po svojej babičke Ivane, ako aj po jej rodičoch Zelníčkovcoch, Marii a Milošovi. No vari najviac sa na svoju slávnu babičku Ivanu podobá jej najstaršia vnučka Kai (15), dcéra Donalda juniora (44), ktorá veľmi pripomína Ivanu Trump z jej rannej mladosť, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Kai ako jediná z vnúčat prehovorila na pohrebe. So slzami v očiach priznala, že jej babička bude veľmi chýbať a že sa už nikdy spolu nevydajú do Českej republiky, aby jej babička ukázala, kde vyrástla.