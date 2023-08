Rodina hrob Trumpovej úplne ignoruje. Spustnutý a zabudnutý leží pri golfovom ihrisku.

Ivana zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri páde na schodoch v polovici júla minulého roka. Novinárom z Daily Mail sa podarilo zistiť, že bývalá manželka Donalda Trump nemá dodnes urobený poriadny hrob. Fotografie z tohto miesta pôsobia pochmúrne, ako keby tam bola pochovaná bezdomovkyňa, o ktorú nikto nejaví žiaden záujem.

Trumpovej rodina si po jej úmrtí vybrala nevšedné miesto, kde ju pochovajú. Ivanine pozostatky uložili v Bedminstri, kde bývalý americký prezident vlastní dom s obrovským pozemkom. Jeho súčasťou je aj golfové ihrisko a práve pri ňom neďaleko prvej jamky našli miesto pre hrob. Nečakajte však, že by ste už z diaľky videli pomník, prostredníctvom ktorého budú na ňu spomínať. Namiesto neho jej rodina dala vyrobiť len malú tabuľku, na ktorej je Trumpovej meno a dátumy narodenia a úmrtia.

Okolo hrobu nie je vôbec pokosená tráva. Preto si musíte dať pozor, aby ste ho neprehliadli a neobišli bez povšimnutia. Na mieste to vyzerá tak, ako keby tam rodina vôbec nechodila a nemala záujem prísť si uctiť Ivanu. Nenachádzajú sa tam žiadne sviečky, ani kvety. Je smutné vidieť, ako po svojej smrti dopadla a že sa nedočkala trocha úcty ani od svojich najbližších, pre ktorých tu ona bola vždy naporúdzi a venovala im veľa času.

Záujem o vylepšenie hrobu doteraz nemalo ani jedno z troch jej detí – dcéra Ivanka, či dvaja synovia Donald jr. a Eric. Novinári sa preto obrátili na rodinu s otázkou, či vôbec plánujú nejako toto miesto upraviť a budú sa lepšie starať o trávnik v blízkosti hrobu, aby bola jednoduchá tabuľa lepšie viditeľná.

Odpoveď im prišla prostredníctvom Trumpových právnikov. Pochopiteľne však zvolili alibistický prístup a vyjadrili sa len k pomníku, ktorý by jej mali postaviť. Podľa ich oficiálneho vyjadrenia zatiaľ stále čakajú na to, pokiaľ na tomto mieste sadne zem a až potom jej dajú hrob dokončiť. Od Ivaninho pohrebu však uplynulo veľa času, takže rodina už mohla pokojne podniknúť prvé kroky. Neospravedlňuje to ani fakt, že sa o toto miesto vôbec nestarajú a tabuľku s jej menom nechali zarásť trávou. Možno ich súčasná verejná kritika motivuje k tomu, aby konečne Trumpovej nechali vyrobiť taký pomník, aký si zaslúži.