Spoznali by ste ju? Disco kráľovná 80. rokov Sandra Cretu starne bez plastík a takto dnes vyzerá, FOTO!

Spomínate si na ňu? Nemecká speváčka Sandra bola v osemdesiatych rokoch v mnohých krajinách populárna ako Madonna, vtedy ju nazývali aj disco kráľovnou. Sandra, vlastným menom Sandra Ann Lauer, ktorá už roky žije na španielskej Ibize, v máji oslavuje svoje okrúhle 60. narodeniny. Niekdajšej hviezde, ktorá má dosť fanúšikov ešte aj v dnešných časoch, slúži ku cti, že starne bez plastík, ale rokmi sa, samozrejme dosť zmenila, veď pozrite FOTO v GALÉRII!

V kariére sa Sandre mimoriadne darilo, tú odštartovala vo svojich 23 rokoch hitom Maria Magdalena, za ktorou stál producent Michael Cretu. Zato vo vzťahoch sa jej darilo už menej. Je dvakrát rozvedená. Ale jej najväčším šťastím sú jej dvaja synovia, dvojičky Sebastian a Nikita, ktorí tento rok oslávia už 27. narodeniny a ktorých má z manželstva s prvým manželom, producentom Michaelom Cretu. Pre Sandru to boli vytúžené deti, na ktoré čakala sedem rokov, a preto kvôli nim prerušila svoju spevácku kariéru až do času, kým chlapci nešli do školy.

Hoci sa po narodení synov venovala im a rodine, manželstvo s Michaelom bolo predsa len viac naplnené usilovnou prácou a honbou za kariérou než láskou, a tak nečudo, že sa v roku 2007 skončilo rozvodom. O rok neskôr sa Sandra zamilovala do podnikateľa a producenta Olafa Mengesa a v roku 2010 sa za neho v kostole na Seychelách vydala. Ani toto manželstvo nevydržalo a po štyroch rokoch išli od seba.

Ani jeden zo synov speváčky Sandry sa na hudobnú dráhu nevydal. Obaja študovali v Anglicku, kde ich od muzikantského povolania odrádzali, že vraj si ako muzikanti príliš nezarobia, čomu sa chlapci smiali. Drahé školy a internát im ich rodičia platili práve z peňazí, ktoré zarobili hudbou. Mladí muži prirodzene počúvajú inú hudbu, než akú robí ich mama, ale keď niekde začujú hrať jej piesne, úprimne ich to pobaví, tvrdí ich kedysi taká slávna mama, ktorá aj dnes medzi svojimi fanúšikmi boduje evergreenmi z 80. rokov.