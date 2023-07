Bábika Barbie je vysnívanou hračkou mnohých malých dievčat. Kultovú ikonu z nej urobili aj šaty, do ktorých ju obliekali. Ich autorkou bola po 36 rokov Carol Spencer.

Možno keby Barbie nemala tie najkrajšie šaty spomedzi všetkých bábik, tak by zapadla medzi ostatné a nebola ničím výnimočná. No práve exkluzívne modely, ktoré sa neskôr stávali inšpiráciou pre celebrity či bežné ženy, ju odlišovali od ostatných tuctových hračiek. Premena z bežnej bábiky na módnu ikonu sa stala najmä vďaka návrhárke Carol Spencer, ktorá pre Barbie navrhovala šaty s rovnakou láskou a precíznosťou, ako keby sa starala o živé zákazníčky.

Osudový inzerát

Carol objavila v novinách inzerát, v ktorom hľadali módnu návrhárku. Do spoločnosti Mattel nastúpila v roku 1963 a stala sa jednou z hlavných návrhárok, ktoré sa starali o garderóbu štýlovej bábiky. Pod jej vedením vzniklo množstvo ikonických modelov, ktoré nakoniec inšpirovali aj pri navrhovaní šiat pre ženy. Štýlové kúsky pre Barbie vymýšľala 36 rokov. Zo svojej práce odišla v roku 1999, keď sa stala najdlhšie pracujúcou návrhárkou obľúbenej bábiky.

Dnes už 90-ročná dôchodkyňa Carol od začiatku robila s mnohými známymi menami. Šaty navrhovala v úzkej spolupráci s Ruth Handler, ktorá túto bábiku vynašla. Neskôr konzultovala aj modely s Oscarom de la Rentom, ktorý obliekol Barbie do špeciálnej edície jeho oblečenia.

„Hneď ako som začala, skutočne som sa do tejto malej bábiky volajúcej sa Barbie zamilovala a stala sa mojou vášňou,“ Spencer prezradila v rozhovore pre CNN.com. Nakoniec to bola práve ona, kto dodal Barbie osobitý štýl a premenil ju na rovnakú módnu ikonu akou sú v súčasnosti mnohé celebrity. Jej modely boli nadčasové, elegantné a predsa lákavé aj pre malé dievčatá, ktoré ju mali vo svojich detských izbách. Často sa s nadšením čakalo na každú novú sériu, ktorá vznikla pod patronátom tejto šikovnej dámy.

Postavila sa voči diktátu spoločnosti a splnila si sen

Spencer musela v začiatkoch svojej kariéry tvrdo bojovať o to, aby mohla ísť za svojím snom. Keď dokončila strednú školu, tak v tom čase nemali ženy veľa možností na realizáciu. Vtedy mali na výber len z piatich povolaní – sestrička, učiteľka, sekretárka, úradníčka alebo žena v domácnosti. Carol však trvala na tom, že chce dokázať niečo viac. Prihlásila sa na vysokú školu, kde študovala umenie a módu. Vďaka tomu získala skvelý základ pre tvorenie modelov pre najznámejšiu hračku.

„Keď sa pozriete späť na bábiky Barbie, odrážali históriu a ukázali, čo sa v tom čase dialo. Kvôli tomu boli šesťdesiate roky jednou z mojich najobľúbenejších dekád, keď som robila s Barbie. Udialo sa toľko vecí. Móda sa menila, z etapy couture, v ktorej v Európe začínala vysoká móda a rozšírila sa do sveta, až po obrovskú silu kultúry mladých,“ Carol spomína na túto éru.

Ako návrhárka Barbie musela reagovať na všetky tieto zmeny, ale zároveň musela bábika zostať atraktívna aj pre malé dievčatá. Často to bola veľká výzva, ktorá ju však veľmi bavila. Vďaka tomu vytvorila Spencer niekoľko ikonických modelov a dnes sa už bábiky s jej oblečením stávajú vzácnymi zberateľskými kúskami, ktoré kúpite za veľké peniaze. Ona sama má doma až 500 Barbie, ktorým navrhla oblečenie, pričom 400 z nich má vo svojej obývačke. Čoskoro by im už však rada našla nový domov, aby sa dostali do rúk ďalších milovníkov tejto hračky.

Všetko robili ručne

V čase, keď bola dvornou návrhárkou firmy Mattel, pracovala v tíme s ďalšími dvoma kreatívnymi kolegyňami. Jedna z nich pochádzala z Afriky a druhá z New Yorku. Zatiaľ čo Carol mala zastupovať konzervatívnu stranu oblečenia pre Barbie, tak jej spolupracovníčky prinášali nový a modernejší pohľad.

V súčasnosti sa už oblečenie pre Barbie navrhuje pomocou grafických programov, Spencer so svojimi kolegyňami vyrábali priamo reálne modely na bábiky. Počas kreslenia sa podľa tejto návrhárky nedali presne zohľadniť jej proporcie a takto dokázali presne odhadnúť strih a použitie materiálov.

„Celý tím robil všetko ručne. Od robenia potlače, cez strihanie, po šitie miniatúrnych odevov a potom sme robili úpravy, ako by to vyzeralo priamo na bábike a v krabici. Mierka Barbie bola v pomere 1:6 oproti skutočnej osobe a všetko muselo vyzerať perfektne,“ popísala detaily ich práce. I keď navrhnuté oblečenie bolo iba pre bábiky, napriek tomu museli zohľadniť použitie materiálov, ako keby si ich mali obliecť reálne ženy. Ich návrhy boli priam dokonalé a vďaka tomu sa stali kultovou zberateľskou cennosťou.