Princ William a vojvodkyňa Kate už nemohli mlčať, aha, čo urobili!

Ukázali, že majú srdce na pravom mieste. Hoci sa britská kráľovská rodina k politickej situácii už tradične nezvykne vyjadrovať, pretože zachováva neutralitu a nechce, aby to bolo chápané, že zasahuje do vecí, do ktorých nemá zasahovať, princ William a vojvodkyňa Kate nemohli mlčať. Na sociálnej sieti sa vyjadrili k vojne na Ukrajine, ktorú napadlo Rusko.

Princ William a vojvodkyňa Kate sa pred dvomi rokmi mali možnosť stretnúť s ukrajinským prezidentom Zelenskym a jeho manželkou. Teraz zverejnili takýto odkaz ukrajinskému ľudu: "V októbri roku 2020 sme mali tú česť stretnúť sa s prezidentom Zelenským a prvou dámou, aby sme sa dozvedeli o ich nádeji a optimizme týkajúcich sa budúcnosti Ukrajiny. Dnes stojíme za prezidentom a ukrajinským ľuďom, ktorí statočne bojujú za svoju budúcnosť," napísal na sociálnej sieti britský kráľovský pár.