V rámci detí bývalých manželov Angeliny Jolie (48) a Brada Pitta (59) sa dostávalo najviac mediálnej pozornosti ich najstaršej biologickej dcére Shiloh (17), a to pre jej experimentovanie s rodovou identitou. Ako malá sa cítila viac vo svojej koži ako chlapec, preto sa tak obliekala a nosila krátke vlasy, chcela, aby ju blízki volali mužským menom. V puberte sa vrátila k svojmu biologickému pohlaviu, nechala si narásť vlasy a so slávnou mamou sa objavila na filmových premiérach v dámskych šatách. Svojou premenou verejnosti vyrazila dych.

Začiatkom roka sa však dala ostrihať opäť nakrátko. Zatiaľ, čo to niektorí pripisovali tomu, že je opäť „za chlapca“, Shiloh si ostrihala vlasy na podporu iránskych žien bojujúcich za svoje základné slobody. Kampaň pod hastagom #HairForFreedom podporilo viacero celebrít, ktoré si na sociálnych sieťach strihali pramene vlasov. Prameň vlasov si ostrihala aj adoptívna dcéra Jolie a Pitta Zahara (18). Dievčatá tak idú v šľapajach svojej matky Angeliny, filantropky, ktorá sa dlhodobo angažuje v humanitárnych projektoch po celom svete a svoj Instagram využíva na osvetu verejnosti. Shiloh zdedila aj umelecké sklony, keďže sa venuje tancu. Teraz sa do pozornosti dostala jej mladšia sestra, ktorá sa tiež dala na umeleckú dráhu.

Hĺbavá

Oscarová herečka bude produkovať adaptáciu muzikálu Francisa Forda Coppolu The Outsider z roku 1983 na Brodwayi. Na pracovné stretnutia so sebou berie aj mladú posilu – svoju najmladšiu dcéru Vivienne (15). V projekte matkinou asistentkou.

Angelina pre ET online povedala, že dcéra jej pripomína zosnulú matku, herečku Marcheline Bertrandovú. „Pripomína mi ju v tom, že sa nesnaží byť stredobodom pozornosti, ale chce byť oporou pre iných kreatívnych ľudí. Je veľmi hĺbavá, vážne o divadle premýšľa a tvrdo pracuje, aby čo najlepšie pochopila, ako prispieť k výsledku.“ Matka s dcérou už spolu spolupracovali v roku 2014, keď sa šesťročná Vivienne po jej boku objavila vo filme Maleficent – Vládkyňa zla. Inak, pôvodne mala Aurory hrať Shiloh, no tá to odmietla.

Herečka je z produkovania muzikálu nadšená. „Cítim sa veľmi šťastná, že som súčasťou tejto špeciálnej inscenácie. Študovala som na Inštitúte Lee Strasberga, kde som si uvedomila, že mojou prvou láskou bolo divadlo. Doteraz som nenašla cestu späť.“