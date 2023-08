Umelcovi spievali fanúšikovia počas pohrebu pred milánskou bazilikou jeho najväčší hit L’italiano.

Zhubná rakovina, ktorú mu prvý raz diagnostikovali pred šestnástimi rokmi, napokon zložila aj spevácku legendu Tota Cutugna. Mal 80 rokov. Posledný Talian, ktorý triumfoval na Eurovízii pred dnes populárnou kapelou Maneskin, si v minulosti zaspieval aj na Bratislavskej lýre.



Na rozlúčke v posledný augustový piatok v milánskej bazilike Santi Nereo e Achilleo ho sprevádzali davy fanúšikov. Lúčili sa s ním aj spevom, areálom znel z úst priaznivcov Totov najväčší hit L’italiano, známy aj pod názvom Lasciatemi Cantare. Práve s touto skladbou triumfoval v minulosti na populárnom hudobnom festivale San Remo. „Bol to veľký umelec, schopný vyprodukovať piesne, ktoré vám zostali v hlave. Tie refrény boli neskutočne melodické,“ lúčil sa s ním jeho manažér a dlhoročný priateľ Danilo Mancuso na stránkach denníka New York Times.

Aj bubny a harmonika

Salvatore Cutugno, ako znie jeho celé meno, dokázal za vyše päť dekád kariéry predať viac než sto miliónov albumov. A popritom skladal pre iné hviezdy populárnej hudby ako Adriano Celentano, Dalida či Mireille Mathieu, pre ktorú v roku 1973 napísal hit Ciao, bambino, sorry. Jeho skladbu Musica si požičal aj Karel Gott.



Zo syna námorného poddôstojníka z mestečka Tendolo na hraniciach Toskánska a Ligúrie mal byť účtovník. Neskôr ekonómiu dokonca vyštudoval, no nikdy tým profesijným smerom nepokračoval. Zlákala ho hudba. Hral na bicích či harmonike. Mal 19, keď ho zobral Guido Manuzardi so svojím džezovým zoskupením G-Unit na polročné turné po škandinávskych krajinách. Bol to taký úspech, že po návrate už Cutugno o ničom inom ako o hudobnej kariére neuvažoval.



Založil si kapelu Toto and Tati, do ktorej angažoval brata a troch kamarátov. Spievali po baroch a diskotékach a Toto sa popritom učil hrať aj na piane. Prvé pokusy preraziť ešte zapadli prachom, no už v roku 1976 vystúpil úspešne s kapelou Albatros na festivale San Remo. Definitívne však prerazil až so spomínaným hitom L’italiano, ktorý sa stal hymnou diskoték po celej Európe.

V Kremli aj v Lužnikách

Mimoriadne obľúbený bol najmä v Turecku či v Rusku, kde zažil asi najemotívnejšie turné v živote. „Rusko bolo jeho druhým domovom. San Remo bol jediný festival západnej hudby, ktorý na štátnych kanáloch bežal. A Toto tam spieval často, preto ho v Rusku milovali,“ prezradil manažér Mancuso.

Ani Cutugno nechápal, čo sa v roku 1986 pri prvej návšteve vtedajšieho Sovietskeho zväzu dialo. „Keď som tam šiel prvý raz, netušil som, že som u nich taký populárny. Sprevádzala ma eskorta áut s bodygardmi. Fanúšikovia mi doslova ležali pri nohách. Pravdupovediac, bol som taký šokovaný prijatím, že som sa z toho dlho nemohol spamätať,“ prezradil taliansky umelec. V moskovských Lužnikách odspieval celkovo 15 koncertov, v Petrohrade bol 14 ráz a vždy to vraj bol enormný úspech. Raz dokonca spieval v Kremli.



Nečudo, že si Rusko zamiloval. Mal z toho neskôr aj problémy. Po Al Banovi sa po invázii Ruska na Ukrajinu stal druhým talianskym spevákom, ktorému sa Ukrajina pre jeho údajné proruské postoje vyhrážala zákazom vstupu do krajiny.



Zavážil asi aj fakt, že si raz Cutugno na festivale zaspieval s ruským armádnym zborom. Taliansky umelec sa neskôr bránil. „Som apolitický. Nikdy som politiku s umením nemiešal.“

Rodinné trampoty

Napriek sláve zažil aj Cu­tugno ťažké chvíle. Prvú už ako päťročný, keď bol svedkom tragickej smrti o dva roky staršej sestry Anny. Udusila sa, keď jedla gnocchi. „Stačila jedna jediná a bola preč,“ priznal v jednom z neskorších rozhovorov Cutugno.



Brat Roberto dostal meningitídu a vytrápila sa aj jeho druhá sestra Rosanna, ktorá napokon musela podstúpiť operáciu srdca. Rodina si na zákrok musela požičať, otec poslednú splátku zaplatil až dva roky pred svojou smrťou.



Aj v manželstve s milovanou Carlou, ktoré uzavrel v októbri 1971, si Toto prežil svoje. Partnerkino prvé tehotenstvo sa nevydarilo, navyše počas neho prišla o možnosť mať deti v budúcnosti. Možno aj preto neskôr mužovi prepáčila aj neveru.



Z Totovho románika v čase, keď mal už 46 rokov, vzišiel syn Nico, no rozvod sa nekonal. „Carla ma mohla vyhodiť, ale neurobila to. Navrhla, aby som sa k nemu priznal a dal mu svoje priezvisko,“ priznal spevák v rozhovore pre Corriere della Serra v roku 2018.

Toto a Carla napokon spolu vydržali krásnych viac ako 50 rokov. Syn Nico, rovnako vyštudovaný ekonóm, na pohrebe v milánskej bazilike nechýbal. Mimochodom, rovnako ako jeho otec, aj on kráča hudobnými chodníčkami. Vydal už niekoľko albumov elektronickej hudby.