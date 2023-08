Fešák, ktorý dáva pozor na panovníka, je hitom internetu.

Pohľad na pravú ruku kráľa Karola III. (74) fanúšikov pri každej príležitosti odzbrojí. Podplukovník Jonathan Thompson (39) je verejnosti známy ako „major Johnny“, keďže len vlani ho povýšili. Podľa kráľovských nadšencov je „pastvou pre oči“ a nečudo, že videá s ním sa ihneď stanú virálnymi.

Tichá, no očarujúca sila

Ako trefne píše magazín Peo­ple, na britskom panovníckom dvore je mnoho „hráčov“, ale ni­kto z nich si neukradol viac sŕdc ako práve podplukovník Thompson z piateho práporu škótskej kráľovskej gardy. Počas oficialít zastáva rolu kráľovej pravej ruky a jeho popularita exponenciálne rastie. Stačí, že sa niekde ukáže. Švihácky podplukovník sa dokonca umiestnil na treťom mieste v najnovšom rebríčku britského časopisu Tatler, ktorý zoradil osobnosti na základe indexu ich spoločenského významu. Na prvé miesto dal časopis kráľa Karola s manželkou Kamilou (76), na druhom mieste sa umiestnili manželia Anu a Sandžaj Hindudžovci, ktorých rodina je najbohatšou v Spojenom kráľovstve, a hneď za nimi skončil podplukovník Thompson. Ako píše Tatler, „Johnny má báječný zmysel pre humor a vyzerá rovnako dobre v obleku aj v kilte.“ Vyžaruje z neho pokojná, očarujúca sila. Po našom by sme ho mohli opísať ako tichú vodu, ktorá brehy myje.

Skutočný James Bond

Štyridsiatnik na seba upútal pozornosť už v lete 2018, keď sprevádzal kráľovnú Alžbetu na zámku Balmoral, slúžil ako jeden z jej najvyššie postavených osobných strážcov. Po jej smrti 8. septembra 2022 uviedol vtedajšiu britskú premiérku Liz Trussovú na prvú audienciu s novým panovníkom. „Trussovej závidí celý svet – stretnutie s Johnnym, teda vlastne s kráľom Karolom,“ znel jeden z komentárov na Twitteri. „Vyzerá smutne, je skutočne oddaný kráľovskej rodine, žehnaj mu,“ znel ďalší komentár naznačujúci, že fešný strážca mal ku kráľovnej ozaj blízko.



Thompson kráčal blízko rakvy kráľovnej Alžbety, aj keď ju prevážali z Buckinghamského paláca do Westminister Hall. Ešte v ten deň sa stali virálnymi na TikToku jeho zábery v obleku, ako cestou do práce ukazuje ochranke Buckinghamského paláca odznak. Cez plece mal prehodenú pracovnú tašku a vak, v ktorom mal zrejme uniformu na prezlečenie. Video má odvtedy vyše osem miliónov pozretí. Vlani v júni zasa major Johnny počas ďakovnej bohoslužby v londýnskej Katedrále svätého Pavla v rámci osláv platinového jubilea panovania kráľovnej sedel dokonca za princom Harrym a Meghan. Špekulovalo sa, že bol „očami a ušami“ vtedy ešte princa Charlesa.



Významnú úlohu zohral aj počas májovej korunovácie kráľa Karola vo Westminsterskom opátstve. Dohliadal na pážatá, ktoré niesli kráľovské rúcho. Bol poruke, aj keď novokorunovaný panovník odovzdával svoje žezlo po bohoslužbe. Pomáhal kráľovi pri prezliekaní, keď si sňal rúcho, aby ho pomazali. Na Twitteri to malo vyše 100-tisíc videní. „Nebol by tento chlap skvelým Jamesom Bondom?“ znel jeden z komentárov. Ako píše Elle Australia, Thompson je zodpovedný za „plánovanie a realizáciu denného programu panovníka“. Súčasťou jeho povinností je aj prítomnosť na verejných udalostiach, kde býva v kráľových pätách.

Hlavná otázka

Major Johnny sa narodil v Morpeth v Northumberlande na severovýchode Anglicka. Do armády vstúpil v roku 2006. Najdôležitejšou otázkou pre fanúšikov však je, či je Johnny slobodný. Musíme ich sklamať. Podľa Dialy Mail sa v roku 2010 oženil s marketingovou manažérkou Caroline (44). Majú spolu štvorročného syna a dva čierne labradory. Rodina žije v Surrey.