Toto sú obľúbené prázdninové destinácie členov britskej panovníckej rodiny.

Aj oni si potrebujú zresetovať hlavu. Členovia britskej kráľovskej rodiny zvyčajne od júla do augusta zvoľnia tempo a vyberajú si dovolenku, aby načerpali sily a oddýchnutí na jeseň opäť s plným nasadením plnili svoje povinnosti. Tento rok bol pre nich obzvlášť náročný. V septembri zomrela vo veku 96 rokov najdlhšie vládnuca panovníčka Alžbeta II., vzťah medzi bratmi princami Williamom a Harrym je na bode mrazu, v máji prebehla historická korunovácia kráľa Karola III. a jeho manželky Camilly. Relax im preto isto dobre padne. Toto sú miesta, kam chodia vypnúť.

Vracajú sa na miesta z detstva

O následníkovi trónu princovi Williamovi a princeznej Kate je známe, že v lete navštevujú s deťmi súostrovie Scilly na juhozápadnom cípe Anglicka. William tam chodieval s rodičmi a bratom už ako chlapec. V minulosti párik aj s ratolesťami prekvapil miestnych obyvateľov, keď si užívali letné počasie jazdou na bicykloch po ostrove Tresco. Okolo­idúcich s úsmevom zdravili. Málo známe je podľa časopisu People to, že Kate žila niekoľko rokov ako dieťa v Jordánsku. Možno preto sa do krajiny vrátila aj s manželom a potomkami, aby im to tam ukázala.