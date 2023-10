Kráľovstvo Torgu je možno vtip, no miestni tvrdia, že tie najlepšie vtipy hovoria o tých najvážnejších veciach.

Z oboch strán cesty sú len stromy, no navigácia mi hovorí, že som uprostred dediny Türju. Estónsko je maličká krajina a žije tam len 1,3 milióna ľudí, takže už dva-tri domy pokojne nazývajú dedinou. Ale tam nevidím naozaj vôbec nič. Mal by tam bývať strážca kráľovstva Torgu Kaupo Vipp. Som na najväčšom estónskom ostrove Saaremaa a táto nezvyčajná mikromonarchia sa rozprestiera v spodnej časti polostrova na juhozápade ostrova. Hoci „rozprestiera“ je možno príliš vzletný výraz, ide o malinký fľak zeme, autom ho hore-dole prejdete za pár minút a žije tam dvestopäťdesiat ľudí. Azda nebude problém nájsť Kaupov dom. Volám mu, angličtina mu v telefóne nejde na sto percent. Naspäť mi zavolá jeho syn a konečne sa dozviem, kde z hlavnej cesty odbočiť na prašnú, aby som sa dostala k ich žltému drevenému domu s výhľadom na more a vlajkou kráľovstva na priečelí. „Prepáč, mali sme dnes oslavu narodenín jedného staršieho člena našej komunity, takže som dosť opitý,“ privíta ma strážca kráľovstva úprimne. Sú tri hodiny popoludní.

Zabudnutí

Nového kráľa Torgu Kristiana Teitera korunovali len pred pár dňami. Až do minulého roka tam vládol svojim poddaným jeho otec Kirill Teiter, novinár, politik a humorista. Vlani zomrel a ľudia si zvolili za nového panovníka Kristiana. Ten však býva v Tartu, meste na východe Estónska. „Fungujem v Torgu od jeho založenia,“ pustí sa do vysvetľovania Kaupo. Preto mi Kristian v mai­le odpísal, že Kaupo Vipp je ten najpovolanejší človek, ktorý mi o kráľovstve môže porozprávať.



Hovoríme po anglicky. Vidím, že pre Kaupa to nie je úplne jednoduché a občas musí hľadať slová. Zároveň viem, aké citlivé môže byť dnes v Estónsku po­užívanie ruštiny. Až 332-tisíc obyvateľov sa považuje za etnických Rusov a 90-tisíc z nich má ruské občianstvo, no po ruskom útoku na Ukrajinu sa aj maličké Estónsko obáva agresie. Samo má s okupáciou dlhoročné skúsenosti. Estónci už nechcú zažiť nič podobné. Nakoniec však Kaupovi predsa navrhnem, či to nechce skúsiť po rusky. Očividne pookreje. Ruštinu ovláda ako všetci starší Estónci a nakoniec nikto z ľudí, ktorých som v Estónsku stretla, nemal problém ju používať. Kaupo dodáva, že ako mladý sa naučil čítať po česky. Bol fanúšikom formuly 1 a jediný dostupný časopis o motošporte vychádzal v češtine.



„V roku 1992 Estónsko opäť nadobudlo slobodu od Sovietskeho zväzu - okupovali nás od roku 1941. Sovieti zruinovali všetko, čo sa dalo. Ale tunajší ľudia si ešte stále pamätali aj slobodné časy. Počas obnovovania Estónskej republiky sa na dvadsaťdva dedín v historickej krajine Turju zabudlo. Administratívne sme sa nestali jej súčasťou. Všetci miestni ľudia stratili občianske práva. Cítili sme sa zabudnutí Bohom aj našou krajinou.“ Po­dľa Kaupa je to unikátny moment v histórii všetkých národov, aby nejaká krajina zabudla na časť svojich obyvateľov a kúsok svojej zeme. „Vtedy sme si povedali o. k., ak náš okres nechcete, urobíme vlastnú krajinu a nájdeme spôsob, ako sa opäť stať súčasťou Estónskej republiky. A vyhlásili sme kráľovstvo Torgu.“

Cena vodky

Kráľovstvo existovalo asi rok. Potom toto územie administratívne opäť pričlenili k Estónsku. „Ale ľudia sa rozhodli zachovať aj svoju ríšu. A tak je to dodnes,“ dodáva Kaupo.



Kráľovstvo vraj ľudia považovali za najlepší možný spôsob štátneho zriadenia. „Kráľ musí dodržiavať etické princípy,“ myslí si môj sprievodca. „V republike sa môže stať, že peniaze rozprávajú a nič nefunguje. Preto sme cítili, že kráľovstvo bude lepšie.“ Koniec koncov, prvá písomná zmienka o tomto území pochádza z 13. storočia a v listine sa konštatuje, že na ostrove Saaremaa vládli králi. Našli tam aj pozostatky vikinských lodí. Preto si tunajší obyvatelia myslia, že v ich žilách koluje aj vikinská krv a mali silných kráľov.



Z úplne zabudnutých ľudí sa po vyhlásení kráľovstva stali celebrity. „Keď sme prišli do najbližšieho mesta Kuressaare k lekárovi alebo na úrady, každý nás srdečne vítal: ,Ó, vy ste z kráľovstva, veľmi radi vás tu vidíme!‘“ spomína Kaupo.



Hoci sa situácia s administratívnym pričlenením Torgu vyriešila ešte pred tridsiatimi rokmi, miništát už nezanikol. Panovník sa vraj vždy musí starať o svojich ľudí. Ak lokálni politici alebo estónska vláda neriešia problémy miestnych ľudí, je tam kráľ, aby pomohol. Ríša má vlajku, hymnu a dokonca menu. Kaupo mi podáva veľkú mincu. Torguský taaler. Jeho hodnota sa odvíja od aktuálnej ceny pol litra estónskej vodky Viru Valge v miestnom obchode. Momentálne je to 10 eur a 88 centov. Za tridsať rokov stúpla cena taalera z 1,60 eura takmer na 11! Zdá sa, že kráľovstvo je ekonomicky silné. Zarába pritom len na predaji symbolov a suvenírov a na dobrovoľných príspevkoch svojich priaznivcov. Kaupo ma uisťuje, že za taaler si môžem v miestnom obchode nakúpiť a mali by ho brať aj v reštaurácii pri majáku.

Demokratickí králi

Voľba panovníka pochádza ešte z čias starých Vikingov. „Titul kráľa neprechádzal z otca na syna. Keď starý vládca zomrel, vždy volili nového,“ vysvetľuje Kaupo. „My sme volili už dvakrát. Každý môže navrhnúť kandidáta. Tentoraz sme mali deväť uchádzačov a 39 percent voličov hlasovalo za Kristiana I. Je to syn Kirilla I., ale je náhoda, nie politika, že sa práve on stal panovníkom.“ Dôležitou zásadou kráľovskej moci v Torgu však je, že je demokratická. Ľudia majú právo vládcu kedykoľvek zosadiť, ak nepracuje v ich prospech, a zvoliť si nového.



Kaupova úloha strážcu kráľovstva je veľmi zodpovedná, lebo ani Kirill I., ani Kristian I. priamo v Torgu nežili. „Musím na všetko dozerať, sledovať ekonomické záujmy, spravovať webovú stránku, informovať o aktuálnom dianí, navrhovať suveníry, zabezpečovať ich výrobu a kráľovi o všetkom podávať správy. Samozrejme, nedostávam za to žiadny plat.“



Na území ríše nefunguje žiadna škola. Zrušili ju pred pätnástimi rokmi, nie je tam dosť detí, aby ju naplnili. Dochádzajú preto niekoľko desiatok kilometrov. Nie je tam ani lekár alebo nemocnica. Iba jeden obchod, kúpite tam aj kráľovské suveníry a vlajky, a niekoľko ubytovacích zariadení. Na južnom cípe ostrova je maják, vraj najvyšší pri Baltskom mori.



Niekoľko generácií Kaupových predkov pracovalo ako strážcovia majáka. „Presnejšie od roku 1641,“ upresňuje muž. „Aj moje priezvisko Vipp pochádza z dánčiny a znamená kladka. Je to spôsob signalizácie pre ľudí na mori. Tridsať kilometrov od ostrova sú nebezpečné prúdy. V minulosti tu bolo náročné plávať hlavne v búrkach a veľa lodí na to doplatilo. Toto bolo vnútorné more patriace Švédskemu kráľovstvu a platilo, že ak sa loď rozbila o brehy, všetko, čo sa podarilo zachrániť, sa stalo majetkom miestnych ľudí.“

Proti elektrárni

Prichádza jeden z členov kráľovského dvora, meno som prepočula, ale okrem estónčiny hovorí po nemecky a po švédsky. Podáva mi pár žaluďov a hovorí, aby som si doma zasadila kráľovský dub, ktorý je tradičný v týchto končinách. Dodáva, že pripravujú výsadbu čestných stromov pre všetky krajiny, ktoré bojovali v druhej svetovej vojne proti Nemcom. A to sme boli aj my Slováci. Kaupo dodáva, že ľudia zo Slovenska si už od neho objednali nejaké suveníry. Takže kráľovstvo Torgu má u nás fanúšikov. No je to celé viac vtip alebo viac vážna vec? Kaupo sa zamyslí: „Na jednej strane je to vtip a každý naše kráľovstvo chápe ako žart. Práve humor nám umožňuje vyjadrovať sa hlasnejšie o problémoch našej krajiny a poukazovať na ne. No na druhej strane je v tom aj kus vážnosti. Estónci o nás, obyvateľoch tohto polostrova, tvrdia, že máme svojský zmysel pre humor. Našim vtipom často nerozumejú. My tu máme príslovie, že tie najlepšie vtipy hovoria o najvážnejších veciach.“



Návšteva odchádza a mňa zaujíma, čo tam väčšina ľudí robí. „V minulosti bola väčšina spojená s morom. Rybári a námorníci. Ale teraz tu žijú ľudia rôznych povolaní. Sú mladí, ktorí sa vrátili z miest do domu po svojich rodičoch a starých rodičoch. Je tu pokojnejší a zdravší život a pracovať môžu na home office aj odtiaľto. Z toho máme veľkú radosť. Predtým nám počet obyvateľov stále klesal. Teraz už trochu stúpa.“



Ríša momentálne čelí veľkej výzve. Nemecká spoločnosť chce pri pobreží ostrova Saaremaa postaviť na mori desaťkilometrový pás veterných elektrární. Päťsto vrtúľ. „A to znamená, že život sa tu skončí,“ myslí si Kaupo. „Najväčšia veterná elektráreň na svete. Zatvorili by naše prístavy. Skončil by sa rybolov. Nemohli by sme už žiť ako predtým. No všetka elektrická energia by šla do Nemecka. Pre nás je to neokolonizácia. Je dôležité, aby sa náš štátik zaoberal týmto problémom, lebo miestne úrady ani estónska vláda neriešia, že ľudia si tu elektráreň neželajú.“ Preto kráľovstvo založilo mimovládnu organizáciu a zažalovalo vládu na súde. „Je to totiž veľká hlú­posť. Hovoria, že ide o návrat k zeleným energiám. Ale podľa mňa je to greenwashing a ide iba o peniaze,“ konštatuje strážca kráľovstva. „Dúfam, že sa nám to podarí zastaviť. Že budeme môcť žiť vo svojich domoch rovnako ako predtým.“



Štyridsať rokov tam vraj úrady budovali cestovný ruch, aby tam ľudia chodili za oddychom a morom. Kaupo si myslí, že ak tam budú vrtule, žiadny turista tam už nepríde, ceny nehnuteľností klesnú, na more sa nebude dať vyplávať a odídu aj mnohí miestni.

Zem ho objala

Za Sovietskeho zväzu zostával polostrov nedotknutý. Boli tam totiž vojenské a raketové základne. Podľa Kaupa aj to pomohlo ochrániť tunajšiu prírodu. Väčšina územia bola ohradená ostnatým drôtom a miestni tam nemali prístup. Zozbierané artefakty po sovietskej armáde dnes vystavujú v malom múzeu.



Mierime k majáku na juhu polostrova. V priľahlej budove predáva lístky mladý muž, ktorý bol očividne tiež na oslave narodenín. Je tam expozícia o majákoch na Baltskom mori a kreslo, nad ktorým visí obraz kráľa Kirilla I. Korunu, ktorú má na hlave, si Kristian I. odniesol po korunovácii so sebou do Tartu. Predavač ochotne odkladá vysávač, aby som si kráľovský trón mohla odfotiť.



Z majáka potom vidím zalesnený ostrov aj rozbúrené more. Muž práve vesluje okolo zakotvenej plachetnice. Fúka, návštevníkov nie je veľa. Jedna z dvoch reštaurácií na divokom pobreží je zatvorená. Našťastie fungujú bezplatné verejné toalety. Výhoda Estónska: vláda tam robí všetko pre to, aby dostala ľudí do prírody. Buduje infraštruktúru ako toalety, parkoviská, studničky a rozhľadne, vyznačuje turistické a náučné chodníky. Rozľahlé rašeliniská s vlhkým podložím a močiare preklenujú kilometre drevených chodníkov. Tie sa často začínajú hneď vedľa cesty. V národných parkoch je dovolené voľne táboriť, na vyznačených miestach aj rozkladať oheň. Môžete si natrhať lesné plody a nazbierať huby, splavovať riečky na člnoch bez motora. Veľa lesov je ponechaných na samovývoj.

Tam pri majáku kedysi stál aj dom Kaupových predkov. Jeho otec však bojoval v druhej svetovej vojne v nemeckej armáde. Preto ho Rusi poslali na desať rokov na Sibír a po odpykaní trestu mu nedovolili vrátiť sa domov. Kaupo sa narodil v meste Pärnu v pevninskej časti Estónska. „Keď som sa prvýkrát vrátil pod maják, náš dom už nestál. Bola tam iba veľká jama. Rusi ho zbúrali a neobťažovali sa ani s tým, aby jamu zasypali a pozemok nejako upravili. Ľahol som si do tej jamy. Zem ma objala a cítil som, že patrím sem. Že Torgu je môj domov. Môj raj.“