Obe strany ponúkajú odlišnú verziu.

Lukáš Kolářík bol ešte donedávna námestníkom českého ministerstva vnútra. To je však už minulosť, rovnako sa musel vzdať všetkých funkcií vo svojej domovskej strane Piráti. Dôvodom sú udalosti zo začiatku júna, ku ktorým došlo v jednom z pražských hotelov. Prvého júna sa na pražskom hrade konala spoločenská akcia Hasič roka. Potom sa popíjalo do ranných hodín, Kolářík neskôr zamieril do hotela za manželkou. Tu malo dôjsť k fyzickému konfliktu medzi jeho ženou a asistentkou - zároveň milenkou, s ktorou udržiaval intímny pomer. Politik i asistentka však incident popisujú odlišne.

Milostný trojuholník nečakane doplnil manžel

Podľa politikovej verzie sa v hotelovej izbe zjavila asistentka, ktorá začala biť jeho spiacu ženu päsťami aj inými predmetmi, ktoré boli v izbe. Dokonca mala použiť aj nôž. Jana Koláříková údajne bola týžden práceneschopná. Ďalším útokom mal zabrániť príchod asistentkinho manžela, nasledovala vyhrotená výmena názorov, po ktorej muž opäť odišiel. Asistentky sa však manželia zbaviť nevedeli a po ďalšom konflikte malo prísť aj k potyčke, ktorú Kolářík „riešil razantnejšie". V sebaobrane svoju podriadenú udrel.

Kolářík sa prezentoval ako ochranca žien. Zdroj: instagram.com/pirat.kolarik

K situácii sa pred pár dňami pre český web Seznam vyjadrila aj asistentka, no udalosti opisuje inak. Poprela, že by útočila na spiaceho človeka, či vyhrážala sa s nožom v ruke. Kolářík ju pozval do hotelovej izby, kde sa následne pokúšal o intímny kontakt, pri čom ich pristihla námestníkova žena. Došlo k ostrej hádke, ktorú sa Kolářík pokúsil vyriešiť návrhom na sex v trojici. Ženy diplomatický pokus o ukončenie konfliktu odmietli a hádka sa obnovila. Asistentka vraj schytala pár faciek od Jany Koláříkovej. Potom sa objavil asistentkin manžel a potýčka sa rozhorela nanovo, asistentka stihla uštedriť Koláříkovej pár faciek.

Kopance na zemi

Po manželovom odchode situácia vygradovala. Kolářík vraj svoju milenku schytil zozadu a začal ju škrtiť, ona ho udrela päsťou do tváre. Potom spoločensky unavený politik zaspal, čo asistentka využila na zavolanie si odvozu. Pred jej odchodom sa prebudil a vyprevadil ju dvoma údermi do tváre. Žena spadla na zem, Kolářík do nej niekoľkokrát kopol so slovami, že s ňou skončil. Potom sa žene podarilo opustiť hotelovú izbu. Jane Koláříkovej sa za svoje správanie ospravedlnila.

Iróniou je, že Kolářík sa prezentoval ako ochranca žien a odporca konfliktov, ktoré sa vždy snažil riešiť „s chladnou hlavou a dohodou". Podporoval sprísnenie definície znásilnenia, aj Piráti presadzovali Istanbulský dohovor o boji proti násiliu na ženách. Incidentom sa už zaoberá aj česká polícia.