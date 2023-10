Z mierového festivalu nočná mora.

FOTO a VIDEO nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Izrael je vo vojne! Zrejme najhoršia masakra sa počas víkendového útoku radikálov z Hamasu na Izrael odohrala na mierovom hudobnom festivale blízko Pásma Gazy. Izraelská záchranná služba ZAKA tu objavila najmenej 260 tiel.

Festival sa konal neďaleko kibucu Re´im pri hranici Izraela s Pásmom Gazy. Palestínski militanti tam vtrhli v sobotu ráno. Začali strieľať. Účastníci utekali cez púšť. Na otvorenom priestranstve boli ako štvaná zver. Mali len málo miest na úkryt. Spoza kríkov museli trpieť, ako vedľa nich raz za radom strieľajú ľudí. Naskakovali do áut, aby si zachraňovali životy. Mnohých ľudí uniesli. Po internete sa šíria videá ich boja o život.

Ani sa nepohla

„Vypli elektrinu a z ničoho nič sa objavili militanti a spustili paľbu na všetky strany,“ povedala pre izraelský Channel 12 návštevníčka festivalu Ortel. Ľudia sa podľa nej snažili utiecť autami, no čakali na nich džípy s ozbrojencami. „Strieľali dávky a my sme sa dostali do bodu, keď všetci zastavili svoje vozidlá a začali utekať. Schovala som sa do kríkov, keď práve začali strieľať po ľuďoch. Videla som pohodené masy zranených ľudí a snažila sa pochopiť, čo sa deje.“ Tak ako ona, aj mnohí iní sa schovávali v neďalekých kríkoch a ovocných sadoch dúfajúc, že im na pomoc dorazí armáda. „Telefón som prepla do tichého režimu a plazila som sa pomarančovým hájom. Nado mnou svišťali rakety,“ opísala Ortel.

Esther Borochová povedala agentúre Reuters, že sa pokúšala utiecť v aute, keď do nej niekto narazil. Mladý muž, ktorý šiel okolo jej povedal, aby nastúpila. Ona tak urobila, no muža zastrelili. Esther hrala mŕtvu, kým ju nezachránila izraelská armáda. „Nemohla som hýbať nohami. Prišli vojaci a odviedli nás do kríkov.“

Gili Yoskovichová sa skrývala v sade s pomelami. „Chodili od stromu k stromu a strieľali. Videla som ako všade naokolo ľudia umierajú. Bola som tichúčko. Neplakala som, ani som sa nepohla,“ opísala desivé chvíle BBC. Po troch hodinách počula hlasy izraelských vojakov, rozhodla sa utiecť do bezpečia.

Ďalší očitý svedok to opísal ako „štyri-päť hodín hororového filmu“. „Bežali sme ako zmyslov zbavení, bolo to šialené.“

„Bol to masaker,“ opísal zdravotník Yaniv pre izraelskú verejnoprávnu televíziu Kan News. „Nikdy v živote som nič podobné nevidel. Bol to plánovaný prepad. Keď ľudia vychádzali z núdzových východov, čakali tam na nich čaty teroristov.“ Hovorí, že o akcii, kde bolo 3-tisíc ľudí, museli dobre vedieť.

Pľujú na ňu

Brutálnosť útoku dokumentuje video ženy na korbe džípu extrémistov. Blízki ju identifikovali na videu podľa tetovania a dredov. Ide o 30-ročnú nemecko-izraelskú občianku Shani Laukovú. Na videu leží jej bezvládne telo na bruchu, pričom jeden z teroristov má cez ňu nohu, ďalší ju drží za vlasy či na ňu pľuje. Všetci svorne kričia Alláh Akbar (Boh je veľký). Nie je jasné, či je žena nažive. Rodine zostáva len dúfať. „Moja dcéra Shani Nicole Lauková bola unesená skupinou teroristov v južnom Izraeli palestínskym Hamasom,“ hovorí zdrvene jej matka, ktorá drží fotku dcéry a prosí o pomoc.

Podľa izraelských médií pri útokoch palestínskych militantov z hnutia Hamas na území Izraela zahynulo od soboty prinajmenšom 700 ľudí. Nie je zrejmé, či sú v týchto číslach zarátané aj obete z festivalu.