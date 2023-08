Aj drsní chlapi pri zvieratách mäknú.

Prinášajú do domovov radosť a nehu. S domácimi miláčikmi sa radi pochvália celebrity aj politici. Najčastejšie sú to psy a mačky, ale niektorým učarovali neobvyklejšie tvory. Americký profesionálny boxer Mike Tyson na vrchole svojej kariéry vlastnil albínske tigre a neskôr sa s láskou staral o svoje holuby. Herečka Salma Hayek sa pred rokmi pochválila, že má doma sivú sovu. Justin Bieber sa zase rád fotil so svojou opičkou Mally.

Prasiatka v kurze

Známa speváčka Miley Cyrus je veľkou milovníčkou zvierat. Jej rukami ich prešlo veľké množstvo, takže je ťažké určiť, ktoré s ňou zdieľajú život aj teraz. Počas jej vzťahu s Liamom Hemsworthom sa hovorilo, že pár vlastnil osobnú zoologickú záhradu so štrnástimi kúskami. Medzi nimi bolo aj prasiatko, ktoré nazvala Bubba Sue. „Jediný, kto miluje zeleninu rovnako ako ja, je Piggggy,“ napísala k jednej fotografii na Instragrame, kde svojho štvornohého kamaráta s nehou kŕmila.

Prasiatko rada chodila s manželom venčiť aj americká herečka Tori Spellingová.