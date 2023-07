Herci prehovorili o zvrátených požiadavkách na fyzický vzhľad, ktoré vládnu v Hollywoode.

Vyrysované svaly, telo bez gramu tuku, dokonalá tvár bez vrások. Všeobecne platí, že Hollywood nastavuje nereálne a nezdravé štandardy, ako by mala vyzerať naša vonkajšia schránka. Obyčajný divák pri pohľade na vypracované svaly a dokonalú pleť síce vzdychá nadšením nad novodobými bohmi a bohyňami krásy, no pre niekoho môže byť honba za tým podobať sa im frustrujúca, navyše, keď samotní herci hovoria o škodlivosti tohto obrazu a toho, čo pre zábery museli podstúpiť. Portál Buzz Feed spravil sumár tých, ktorí sa odmietajú podriadiť nastoleným pravidlám alebo priamo hovoria, čo je vo filmovej brandži bežné, no nemalo by.

Krivky sú vraj šialené

Estetiku ako prvok filmového priemyslu by rada zmenila oscarová herečka Jennifer Lawrence (32). V rozhovore pre Harper’s Bazaar z roku 2016 povedala, že by chcela vytvoriť „nový normálny typ tela“. „Tak sme si zvykli na podváhu, že keď máte normálnu váhu, je to ako ,och, môj bože, ona má krivky‘, čo je šialené.“



Vlani v tolkšou Variety Studio: Actors on Actors hovorila, ako mala schudnúť do roly Katniss Everdeen v sérii Hry o život. „Pamätám si, že najdôležitejší rozhovor bol o tom, koľko schudnem.“ Herečka mala vtedy 20 rokov a šlo o prelomovú úlohu, napriek tomu zhodiť kilá odmietla. Uvedomovala si totiž zodpovednosť, ktorú cítila k mladým divákom. „Nechcem, aby si malé dievčatá hovorili: ,Och, chcem vyzerať ako Katniss, takže vynechám večeru‘,“ povedala ešte v roku 2012 pre magazín Elle s tým, že sa snažila, aby jej telo vyzeralo silné, nie chudé a podvyživené.



Pre filmovú úlohu držala diétu len raz. Bola to rola bývalej baleríny v špionážnom trileri Červená volavka (2018). „Bolo to prvýkrát, čo som bola skutočne hladná a disciplinovaná,“ povedala pre Vanity Fair. Ako dodala, tortúru podstúpila, aby sa lepšie vžila do roly tanečnice. Po natáčaní sa vrátila k normálnemu stravovaniu. „Cvičím, ale nedržím diétu. Nedá sa pracovať, keď je človek hladný,“ dodala pre Elle.