Priam neuveriteľné veci dokáže zachytiť objektív.

Zákon prírody

Krab sa snažil zaútočiť na mláďa vtáka rybára. Ten mu však nič nedaroval, útočníka odohnal a nakŕmil potomstvo čerstvo ulovenou korisťou. Drámu neďaleko floridského mesta Fort Myers svojím objektívom zachytila profesionálna fotografka Judy Rogerová.

Niet im čo závidieť

Prístavní robotníci v bangladéšskej Dháke sa nemôžu sťažovať na nedostatok adrenalínu v práci. Pri vykladaní uhlia z lode aj jeho nakladaní musia prechádzať po úzkej doske s nákladom na hlave.

Užitočná pomôcka

Je leto, obdobie lesných a iných požiarov. Už čoskoro by hasiči mali mať k dispozícii užitočnú pomôcku. Výskumníci totiž vyvíjajú žiaruvzdorný dron, ktorý bude analyzovať plamene. FirDrone by tak mal požiarnikom umožniť dokonalú prípravu pred vstupom do nebezpečnej zóny.

Vytlačené

Tipnite si, čím sú tieto svadobné šaty výnimočné. Návrhárka Ada Hefetzová ich vyrobila na 3D tlačiarni. Ozdobila ich zložitými tvarmi a motívmi pochádzajúcimi zo starovekého Egypta. Kvety a pretínajúce sa krivky symbolizujú kolobeh života.

Ako z kreslenej rozprávky

Ak práve cestujete do kalifornského Malibu a ste fanúšikom Barbie, určite využite ponuku Airbnb. Firma totiž prenajíma pobrežný dom v štýle ružovej bábiky.

Nefalšované šťastie

Niekedy k spokojnosti treba naozaj málo. Stačí nájsť poriadne mäkké bahno a ľahnúť si doň. Nemusíte dbať na to, ako vyzeráte, čo si o vás iní pomyslia, čo so zašpinenými šatami. Len vychutnávate smiech a radosť. Bahnový kúpeľ je súčasťou nepálskeho festivalu Paddy pri príležitosti začiatku výsadby ryže. Miestne ženy z dediny Tokha na predmestí Káthmandu si ho naplno užívajú.