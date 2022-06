Legendárna ABBA po rokoch: Agnetha je stále rovnaká, no Fridu nespoznáte! To je vážne ona? FOTO

Zostarli, no "podobajú sa na seba". Členov legendárnej kapely ABBA Björna, Agnethu a Bennyho fanúšikovia spoznali "na prvú dobrú", no keď zbadali Fridu, zabudli zavrieť ústa.

Keď legendárna švédska kapela ABBA v roku 1982 svoju činnosť ukončila, jej členovia nemali už v úmysle nikdy spolu spievať. Po to, ako celosvetovú slávu získal muzikál Mamma mia!, začali sa pohrávať s myšlienkou, čo keby predsa len... Trvalo ďalších takmer 10 rokov, kým sa spolu postavili pred mikrofóny nahrávacieho štúdia a svetlo sveta uzrel ich nový album Voyage.

Členovia popového kvarteta pracovali na úplne digitálnom koncertnom turné. Pripravili ohromnú holografickú živú šou s pomocou najmodernejšej techniky v spolupráci so spoločnosťou amerického filmového režiséra Georgea Lucasa. Interpreti boli na pódiu stvárnení pomocou hologramov. Títo digitálni avatari vyzerali presne ako členovia skupiny za čias najväčšej slávy.

A teraz fanúšikovia kapely ABBA konečne mali po veľmi dlhej dobe možnosť vidieť svoje idoly naživo. Benny Andersson (75), Agnetha Fältskog (72), Anni-Frid Lyngstad (76) a Björn Ulvaeus (77) boli totiž hlavnými hviezdami predstavení série interaktívnych koncertov ABBA Voyage. Pri tej príležitosti vznikla v Londýne aj tzv. ABBA Arena.

Roky sa na výzore legendárnej štvorice pochopiteľne podpísali, ale Björna, Agnethu a Bennyho fanúšikovia spoznali "na prvú dobrú". Blondínka Agnetha aj v tomto veku je stále kočka, no keď zbadali niekdajšiu temperamentnú brunetku Fridu, zabudli zavrieť ústa. Tú by, keby nevedeli, že je to ona, nikdy nespoznali, veď pozrite FOTO v GALÉRII.