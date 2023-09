Mladá žena búra mýty súvisiace s ľuďmi so zdravotným hendikepom.

Lekári rodičom tvrdili, že ich dcéra nebude chodiť ani rozprávať. Zdravotná sestra im dokonca navrhla, či ju nechcú nechať v nemocnici a vzdať sa jej. Dnes 21-ročná Ellie kráča po mólach svetoznámej značky Gucci a je na titulke magazínu Vogue.

Modelka, autorka, študentka

Ellie Goldstein je prvou modelkou so zdravotným postihnutím, ktorá je tvárou značky Gucci v kampani Unconventional Beauty, objavila sa vo veľkých medzinárodných kampaniach. Ellie sa narodila v britskom Ilforde v Essexe. Modelingu sa venuje od 15-tich rokov. Študuje divadelné umenie. Pracovala na kampaniach pre Nike, Vodafone a Superdrug.

„Som modelka, autorka, študentka a majiteľka domu,“ hovorí hrdo pre Daily Mail Ellie, ktorá o svojom živote napísala knihu. „Rada by som to povedala lekárovi, ktorý povedal, že nikdy nebudem chodiť ani rozprávať.“ Od narodenia vzdorovala všetkým negatívnym prognózam a zapísala sa do histórie ako prvá modelka s Downovým syndrómom, ktorá sa objavila vo veľkých medzinárodných kampaniach. Spoločnosť Gucci si ju najala pre jej nekonvenčnú krásu, vďaka čomu sa v roku 2020 dostala na obálku talianskej verzie prestížneho módneho časopisu Vogue, tento rok sa dostala aj na titulku britskej verzie.

Keď sa Ellie narodila, rodičia aj zdravotnícky personál zostali v šoku. Predpôrodné testy totiž neodhalili žiadnu abnormalitu, ani Downov syndróm, ani srdcové problémy, ktoré si vyžadovali cisársky rez. Jej mama Yvonne (59) podporuje každý dcérin krok, no priznáva, že počas prvých týždňov nevedela prijať diagnózu svojej dcéry. Ellie kŕmil, prebaľoval a uspával jej otec Mark (63). Ellie má ešte staršiu sestru Amy (29). Materské inštinkty prevážili všetky obavy z budúcnosti Ellie a medzi matkou a dcérou sa začalo rozvíjať to najsilnejšie puto.

Barbie ako ona

Ellie zdobila obálky mnohých časopisov ako Elle a Glamour, figurovala v kampaniach Gucci Beauty, Adidas, TK Maxx, Body Shop, Boots, Spotify, Victoria's Secret a Sports Direct. Fotila vo Švédsku, Taliansku, Nemecku. Predvádzala na týždni módy v Londýne. Tento mesiac si v Paríži preberie prestížne ocenenie Business of Fashion. Pomáhala vytvoriť svoje vlastné svetloružové šaty pre Adidas. Ellie svoju prácu miluje. „Posielajú po mňa autá, pripravia mi raňajky, tím ľudí mi upraví vlasy, spraví make-up, vyberie krásne oblečenie.“ Keď Mattel začiatkom tohto roka uviedol na trh svoju prvú Barbie s Downovým syndrómom, spoločnosť si najala Ellie, aby bábiku propagovala. „Bolo skvelé konečne vidieť bábiku, ktorá vyzerala ako ja.“

Pochopiteľne, na dcéru sú pyšní aj rodičia. „Samozrejme, Ellie je pre nás výnimočná, ale je úžasné, že aj zvyšok sveta teraz vidí, aká je úžasná. Je dôkazom toho, že ľudia, ktorí majú ťažkosti, dokážu oveľa viac, ako si niektorí myslia,“ hovorí jej mama Yvonne. „Nikdy nezabudnem na doktora, ktorý po pôrode vpochodoval do mojej izby, držal ju a povedal: „Toto je Ellie, má Downov syndróm. Nebude chodiť ani rozprávať. Nepôjde na univerzitu. Alebo na sestru, ktorá sa ma opýtala: ´Chcete ju tu nechať? To urobila aj matka pred vami´. Našťastie sme v priebehu prvých týždňov videli, že je bystrá, drzá a odhodlaná.“

Ellie prežila náročnú operáciu srdca a mohla napredovať. Hoci sa vyvíjala pomalšie, rodičia s ňou cvičili a Ellie sa naučila chodiť aj rozprávať a vyštudovala ako iné deti. Keď v televízii videli manažéra talentovej agentúry Zebedee, ktorá pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím, bolo rozhodnuté.

Dcéru pri práci či na radne s chlapcami sprevádza mama. Modeling môže byť nebezpečným miestom, zvlášť pre mladú ženu s Downovým syndrónom. Mama spravuje aj jej instagramový účet s vyše 89-tisíc sledovateľmi a maže nevhodné správy. Ellie sa samozrejme musela vyrovnať aj útokmi trollov na internete, väčšina ľudí ju ale podporuje.

Inšpirácia

Hoci Goldsteinovci nevedia, či Ellie niekedy bude môcť žiť sama, podnietili ju k tomu, aby si kúpila vlastný dom a povzbudzujú ju v jej nezávislosti. „Musíme myslieť na to, ako to zvládne, keď nebudeme nablízku,“ zdôveruje sa mama s obavou mnohých rodičov detí so špeciálnymi potrebami. Ellie zbožňuje svojho synovca Blakea a ako väčšina ľudí, túži po láske. „Jedného dňa by som naozaj chcela stretnúť niekoho výnimočného a vydať sa. Oblečiem si veľké biele šaty a na svojej svadbe budem tancovať. Blake bude mať na sebe malý oblek a bude družbom.“

Ellie má ambíciu robiť modeling aj v Amerike a preraziť tu aj v herectve. „Moja mama vo mňa verí a pomáha mi dosiahnuť všetko, čo chcem,“ hovorí. Mama Yvonne je šťastná, keď počuje od iných rodičov, že k jej dcére vzhliadajú ich deti s Downovým syndrómom. „Všetci potrebujeme vidieť v časopisoch a televízii ľudí, ktorí vyzerajú ako my.“