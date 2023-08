Geissenovci si opäť užili leto vo veľkom štýle. Pozrite, ako sa Carmen s dcérami predviedli v plavkách.

Davina a Shania svojou popularitou pomaly zatieňujú slávnych rodičov. Carmen však napriek tomu stále dokáže zaujať a je im viac ako slušnou konkurenciou. Dokázal to aj ich malý súboj na diaľku v predvádzaní plaviek. Všetky tri Geissenky predviedli svoje figúry, ale najviac komplimentov získala najstaršia z nich. Carmen oslávila v máji 58 rokov, no napriek tomu dokáže svojím imidžom a postavou hocikedy tromfnúť aj svoje dcéry. Svoje prednosti predviedla v úsporných bikinách. I keď Davinu a Shaniu nepredbehla v počte likeov, jednoznačne získala od fanúšikov najviac komplimentov.

Carmen sa stala hviezdou sociálnych sietí aj na začiatku leta. Spolu s Robertom odštartovali dovolenkovú sezónu svadbou ich dobrých priateľov v New Yorku. Geissenová na ňu prišla oblečená v krásnych šatách od Katie Convents, ktorými takmer zatienila aj nevestu. Kompliment jej zložil dokonca tiež Schumacherov brat Ralf, ktorý ocenil ako elegantne v nich vyzerá.

Potom už rodinka tradične spustila leto vo veľkom štýle. Tento rok sa vybrali na dovolenku na Ibizu, kde si vyrazili na niekoľko okázalých večierkov. Nechýbali ani stretnutia s priateľmi a luxusné oblečenie, vďaka ktorému všetky tri vyzerali každý deň ako pripravené na módnu prehliadku.

Keďže Geissenovci po celý rok veľa cestujú, časť prázdnin strávia vždy aj doma v St. Tropez. Davina a Shania zatiaľ trávia každé leto poslušne so svojimi rodičmi. No teraz si už obe našli čas aj na výlety s kamarátkami. Ako deti boháčov si dopriali len to najlepšie z najlepšieho. Shania si s nimi viackrát vyrazila do prestížnych klubov na Francúzskej riviére a Davina sa so svojou partiou vybrala okrem festivalov a koncertov aj na výlet na dámsku jazdu.