Šéf žoldnierskej skupiny wagnerovcov Jevgenij Prigožin bol medzi obeťami havárie lietadla, ktoré sa zrútilo neďaleko Moskvy. Zahynuli všetky osoby na palube. Prigožin (†62) za sebou zanechal manželku Ljubov Valentinovnu Prigožinovú, syna Pavela a dcéry Polinu a Veroniku.

Ako vyšlo najavo, Prigožin svoju rodinu dobre zaistil. Jeho najbližší sa nemusia obávať finančných problémov, keďže sa stali dedičmi obrovského majetku.

O tom, že Prigožinova rodina nemala hlboko do vrecka, sa svet mohol presvedčiť krátko po neúspešnom pokuse wagnerovcov o puč. Ruské úrady vtedy vykonali raziu v jeho dome v Petrohrade. Na fotkách možno vidieť bankovky zviazané gumičkou, ktoré sa povaľujú po celom luxusne vybavenom dome. Kade-tade sú rozhádzané aj tehly zo zlata. Celkovo u Prigožina údajne objavili okolo šesť miliárd rubľov, čo je zhruba 58 miliónov eur.

Ru media are publishing footage of the FSB raid at Prigozhin's house in St. Petersburg.

Have been found weapons, fake documents, gold and 6 billion rubles in cash. pic.twitter.com/QoVedOU6HK