Luxusná jachta, kde krátko pred smrťou strávila princezná Diana šťastné chvíle, sa potopila.

Hniezdočko lásky Lady Di a Dodiho al-Fayeda šlo ku dnu. Na 24-metrovej jachte Cujo si užívali pár dní pred smrťou v auguste 1997 poslednú letnú dovolenku na juhu Francúzska. Loď bola obľúbená aj u hollywoodskych celebrít. Už je to minulosť. Zmizla pod hladinou Stredozemného mora, keď narazila do neidentifikovaného objektu 35 kilometrov od pobrežia Beau­lieu-sur-Mer na francúzskej Riviére. Všetkých sedem pasažierov nehodu prežilo. Keď prišli záchranári, jachta sa už ponárala. Cujo síce po indicky znamená „nezastaviteľná sila“, no predsa len ju zastavil náraz, po ktorom skončila v hĺbke 2 500 metrov.

Stihli sa zachrániť

V sobotu 29. júla 2023 o 12.30 zachytila prístavná polícia núdzové volanie. „Kapitán lode vyslal mayday,“ cituje oficiálne vyhlásenie Daily Mail. Z mesta Antibes vyrazili záchranné člny. Keď po 45 minútach dorazili na miesto, jachta sa začínala potápať, a tak sa mohli len prizerať, ako ju pohltilo more. Našťastie, všetci siedmi stroskotanci, vrátane majiteľa, boli už vedľa nej v záchrannom člne. Voda sa valila cez trhlinu v prednom trupe na pravoboku. „Majiteľ aktivoval čerpadlá a nechal motory ísť, ale potopeniu to nezabránilo.“ Oblasť naďalej sledujú pre viditeľné znečistenie hladiny, plavidlo sa totiž ponorilo takmer so 7-tisíc litrami nafty v nádrži.

Loď lásky

Jachta Cujo zažila svoju najväčšiu slávu v auguste 1997. V tom čase patrila priateľovi Lady Di, filmovému producentovi a obchodníkovi pôvodom z Egypta Dodimu al-Fayedovi. Multimilionár vytiahol z vrecka zhruba milión libier, aby ju zrekonštruoval. Na „lodi lásky“ potom mohli sledovať princeznú Dianu svetové médiá. Stalo sa to len niekoľko dní pred autonehodou v tuneli v centre Paríža, pri ktorej dvojica zahynula. Ani jeden nebol pripútaný a podľa vyšetrovania bol šofér – ďalšia obeť nárazu, pod vplyvom alkoholu a liekov na predpis. K havárii údajne prispeli aj paparacovia, ktorí pár prenasledovali. V Paríži sa Diana a Dodi zastavili cestou do Londýna po deväťdňovej dovolenke na francúzskej a ligúrskej Riviére.



To leto Dianu odfotili aj na jachte Jonikal, ktorú vlastnil Dodiho otec Mohamed (94). S podnikateľom sa Lady Di priatelila pred tým, ako začala randiť s jeho synom. Princezná chcela v osudné leto zobrať svojich synov princov Williama a Harryho na dovolenku do Hamptons na Long Islande v New Yorku, lenže ochranka jej v tom zabránila. Rozhodla sa, že nevycestuje ani do Thajska, a prijala Mohamedovo pozvanie, aby sa pripojila k jeho rodine na plavbe na juh Francúzska jachtou Jonikal. Necelý rok po rozvode s princom Charlesom, dnes kráľom Karolom III., paparacovia nafotili Dianu a Dodiho, ako sa objímajú a bozkávajú na palube. Zábery, ako si Diana užíva stredomorskú romantiku, patria medzi jej posledné.

Najrýchlejšia

Cujo postavili v Taliansku v roku 1972 pre obchodníka Johna von Neumanna. Staviteľovi superjácht Baglietto dal jasnú požiadavku – chcel najrýchlejšiu motorovú jachtu na svete. Dva 18-valcové motory zaistili maximálnu rýchlosť 42 uzlov. Pre lepšiu predstavu, ide takmer o 78 kilometrov za hodinu. Von Neumann loď neskôr predal synovi Adnana Chášak­džího, najbohatšieho obchodníka so zbraňami na svete, a ten ju predal svojmu bratrancovi Dodimu al-Fayedovi.



Často kotvila pri Saint-Tropez, najslávnejšom mieste celebrít na Azúrovom pobreží. Na palube sa vystriedali hviezdni pasažieri ako hollywoodski herci Clint Eastwood, Tony Curtis či Bruce Willis. Po smrti Diany a Dodiho jachta chátrala, až ju v roku 1999 vyradili z prevádzky. Zachránil ju Dodiho bratranec Moo­dy, ktorý minul vyše milióna dolárov, aby ju priviedol späť na more. Po dvoch letách sa jej však zbavil.



Dostala sa do parížskej dražby klasických automobilov s názvom Retromobile. V aukčnom katalógu ju uvidel britský zberateľ a predajca luxusných vozidiel Simon Kidston. Prečítal si, že ju predáva jeho kamarát zo školy al-Fayed. Keďže v deň aukcie musel byť s klientmi, na dražbu poslal kolegu s inštrukciami. „Aby sa tam šiel pozrieť, a keby to šlo lacno, nech urobí nejakú ponuku zo žartu“, citoval ho Robb Report v roku 2021. Vyvolávacia cena bola 150-tisíc eur, Kidstonov kolega ponúkol 160-tisíc. „Problém bol, že ni­kto neprihodil. Kladivko kleplo a ja som si kúpil loď. Cítil som vzrušenie s nádychom hrôzy.“



Jachta Cujo kotvila v meste Lavagna v Taliansku. V čase pandémie kovidu dostal Kidston „ponuku, ktorá sa neodmieta“. Plavidlo predal, podľa neho si ho zamiloval 30-ročný člen prominentnej talianskej podnikateľskej rodiny.