Speváčka vystrašila svojich fanúšikov kolapsom a silnou infekciou, ktorú prekonala minulý týždeň. Jej zdravotný stav sa mierne zlepšil, ale stále je na tom zle.

Blízki našli Madonnu doma v zlom stave. Speváčka odpadla, preto ju museli urgentne previesť do nemocnice, kde skončila na oddelení intenzívnej starostlivosti. Lekári jej diagnostikovali vážnu infekciu, z ktorej sa teraz pomaličky lieči. Keďže zaznamenali mierne zlepšenie, prepustili ju do domácej starostlivosti.

Ani tam to však s ňou nevyzerá dobre. Viaceré zahraničné médiá priniesli informácie, že jej stav naďalej vyzerá veľmi vážny. Podľa zdrojov blízkych Madonne je stále pripútaná na lôžko. Speváčka vraj tak zoslabla, že nedokáže robiť nič iné, iba ležať. Popri tom ju trápi časté zvracanie.

Už v polovici júla sa pritom malo začať jej nové Celebration tour. Prvý koncert vo Vancouvri bol už vypredaný. Je však otázne, kedy sa dá Madonna úplne dokopy a kedy bude natoľko silná, aby zvládla prvé vystúpenia.

„Jej zdravotný stav sa zlepšuje, ale je stále pod dohľadom lekárov. Očakávajú jej úplné uzdravenie. V tomto momente musíme pozastaviť všetky záväzky, vrátane turné. Čoskoro vám prinesieme viac detailov, vrátane nového dátumu začiatku tour a presunutých vystúpení,“ v oficiálnom vyhlásení prezradil Guy Oseary, manažér úspešnej speváčky.

Informácie zo zákulisia hovoria o tom, že Madonna sa do týchto problémov dostala sama. V šoubiznise je známa svojou tvrdohlavosťou, najmä čo sa týka pracovných povinností. Novým turné sa chcela vyrovnať oveľa mladším kolegyniam, napríklad Taylor Swift. Vysoké horúčky ju trápili už mesiac. Ona však signály svojho tela ignorovala a naďalej niekoľko hodín denne trénovala na otváraciu šou. Všetko to vyústilo do vážnejšieho priebehu infekcie, ktorá ju pripútala na lôžko.