Moderný Dorian Gray má podľa rodného listu 45 rokov, no orgány má vraj ako 18-ročný mladík. Môže za to asketický spôsob života. Na to, aby zvrátil biologický vek míňa ročne milióny.

Bryan Johnson nazývaný tiež biohacker či moderný Dorian Gray odmieta starnúť. Darí sa mu to vďaka až asketickému diétnemu režimu. Každý orgán má pravidelne monitorovaný. Tu je výsledok jeho životného štýlu.

Kondícia mladíka

Johnson je americký podnikateľ, ktorý založil platobnú platformu Braintree. V roku 2013 ju kúpila spoločnosť PayPal za 800 miliónov dolárov. Založil tiež spoločnosť Kernel, ktorá dokáže monitorovať a zaznamenávať mozgovú aktivitu s cieľom včas rozpoznať prichádzajúce choroby, a firmu OS Fund, ktorá investuje do začínajúcich vedeckých a technologických spoločností. Svoj majetok sa rozhodol pred dvomi rokmi investovať do nového projektu. High-tech magnát vyhlásil vojnu starnutiu. Stal sa z neho biohacker. Jeho extrémne prísny životný režim podľa odhadov vraj stojí dva milióny dolárov ročne, napriek tomu sa niektorým používateľom sociálnych sietí zdá, že pred rokmi vyzeral lepšie.

45-ročný Johnson tvrdí, že má srdce 37-ročného, pokožku 28-ročného a kondíciu 18-ročného mladíka. Snaha o to, byť večne mladý začala po rozvode s matkou jeho troch detí. V tom čase mal depresie a nadváhu 27 kíl. Mal samovražedné myšlienky a trpel zmenami nálad.

Dnes je meno Johnson podľa Daily Mail synonymom biohackingového hnutia, ktoré sa uchytilo medzi biznismenmi ako on, ktorí využívajú nekonvenčné zdravotné metódy založené na biológii a technológiách s cieľom zlepšiť fyzické zdravie. Zahŕňa to monitorovanie životných funkcií napríklad inteligentnými hodinkami, užívanie nootropík na zlepšenie mentálneho výkonu ale aj iných liekov na posilnenie kognitívnych funkcií a terapiu červeným svetlom na zlepšenie zdravia pokožky. Technikou využívajúcou červené svetlo sa liečia kožné problémy aj eliminujú jazvy a vrásky. Toto sú bežné metódy biohackingu. No ráta sa sem aj experimentovanie s meditáciou a optimalizácia stravovacích a cvičebných návykov.

Bežný deň biohackera

Johnson minul na svoju snahu byť mladším od roku 2020 asi 6 miliónov dolárov. Financuje si celý tím lekárov. Johnson svoje biologické hodiny posunul späť z oficiálnych 45 rokov na 36, no usiluje sa o orgány 18-ročného mladíka. S pomocou prísneho režimu, ktorý sa týka cvičenia, výživy a liekov, sa mu podarilo z tela odstrániť všetky známky zápalu, mať perfektný krvný tlak a nadobudnúť fyzickú zdatnosť tínedžera.

Ako vyzerá jeho deň? Johnson vstáva o 5. ráno. Po budíčku nasleduje vysoko intenzívny tréning a potom hodiny intenzívne premýšľa. Čo sa týka stravy, dodržiava prísnu vegánsku diétu. Denne nezje viac ako 1 977 kalórií. Spať chodí vždy v rovnakom čase. Dve hodiny predtým, ako sa uloží do postele má na sebe okuliare blokujúce modré svetlo. Užíva 112 až 130 doplnkov denne vrátane tých obsahujúcich kurkumu až po dehydroepiandrosterón, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tele a podľa niektorých môže zvýšiť kognitívne funkcie, zdravie kostí, zdravie pokožky a vitalitu.

Sledujú všetko

Vyše 30-členný tím lekárov a výskumníkov analyzuje Johnsonove telo. Pravidelne sa podrobuje krvným testom, hormonálnym vyšetreniam, magnetickej rezonancii, ultrazvuku a kolonoskopii – doma má vyše 33 500 snímok svojich čriev, ale zmeranú má aj silu močenia či počet nočných erekcií. Väčšinu vyšetrení podstupuje doma v plne vybavenom laboratóriu.

Johnson si udržiava telesný tuk v tele na piatich až šiestich percentách. Johnson si dal do tváre napichať tukové injekcie ako podklad pre vznik nových. Jeho tvár pôsobí napnuto, bez pórov a jeho črty sú viditeľne hranatejšie, ako v minulosti. Podľa internetových komentárov pôsobí ako postava androida Data zo Star Treku, podľa iných vyzerá akoby to prehnal s plastickými operáciami. Johnson si dokonca vymieňal krv so svojim 17-ročným synom a 70-ročným otcom. Synovi vzali liter krvi, premenili ju na plazmu. Infúziou ju dostal Johnson a ten následne obdobne daroval liter svojej krvi otcovi. Keďže to však nemalo klinický prínos, v aký dúfal, túto procedúru už nepodstupuje.