Po mame: Dcéra Madonny Lourdes šla donaha, zakryla si len... Veď to nie je ani oblečenie FOTO

Je po mame.

Modelka Lourdes Leon (26), dcéra kráľovnej popu Madonny (64), v sebe matkine gény nezaprie. Tak ako speváčka, ani Lourdes nemá problém odhaliť sa.

V najnovšej kampani pre austrálsku značku Dion Lee bola oblečená len do kabeliek alebo vôbec. Na jednej foto pózuje v čižmách nad kolená a zaodená do kabeliek umiestnených tak, aby pripomínali bikiny. Cena jednej kabelky sa pohybuje okolo tisíc dolárov. Na ďalšej fotorafii posúva hranice nahoty ešte viac, keď je hore bez a čierne vlasy jej prekrývajú chrbát.

Lola, ako ju familiárne nazývajú blízki, nedávno povedala, že mala prísnu výchovu a nesmela chodiť von. „Mám pocit, že by som dostala výprask, keby som sa nesprávala dobre. Keď som vyrastala, slušné spôsoby boli v mojej rodine veľmi dôležité,“ cituje ju Daily Mail. Otec, herec Carlos Leon (57), jej vraj niekedy cez víkend dovolil ísť vonku s priateľmi, no vykradnúť sa z domu kvôli nejakému večierku by jej ani nenapadlo.

Lola so súrodencami nedávno prežívali ťažké chvíle. Jej mama Madonna totiž skolabovala a skončila v nemocnici. Zdá sa, že sa jej už vodí dobre, keďže na Instagrame pridala video, ako tancuje. „Láska od rodiny a priateľov je najlepšia medicína,“ napísala Madonna na Instagram s tým, že u svojich detí zažila stránku, akú predtým nikdy nevidela. „Ďakujem všetkým mojim anjelom, ktorí ma chránili a dovolili mi zostať a dokončiť svoju prácu!“