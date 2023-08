Emma Heming Willis má vo svojom živote náročné obdobie. Drží sa len kvôli svojej rodine.

Od oznámenia konca kariéry Brucea Willisa už ubehol viac ako rok. Herec sa musel vzdať svojej milovanej práce kvôli afázii, ku ktorej sa neskôr pridal ešte ojedinelý typ demencie. Obe ochorenia menia jeho osobnosť, komplikujú mu komunikáciu s jeho blízkymi a sú neliečiteľné. Všetka starostlivosť o neho preto zostala na rodine, ktorá sa mu snaží byť v ťažkých časoch oporou.

Najviac povinností sa prenieslo na Willisovu manželku Emmu. Okrem starostlivosti o dve dcéry Mabel a Evelyn musí zvládať aj opateru manžela. Často sa však na sociálnych sieťach alebo na verejnosti objavuje s úsmevom na tvári a nedá na sebe poznať, že by ju niečo trápilo. Teraz však po dlhšom čase opäť prehovorila smerom k fanúšikom a odhalila svoje skutočné pocity.

„Viem, že to vyzerá, že by som nemohla mať lepší život,“ začala svoju spoveď na sociálnych sieťach a pokračovala. „Každý jeden deň musím vynaložiť vedomé úsilie, aby som žila čo najlepšie. Robím to pre naše dve deti a pre Brucea, ktorý by nechcel, aby som žila inak.“

Anketa Ktorý z týchto Willisových filmov je váš obľúbenejší? Smrtonostná pasca 100% Kid 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Emma pri svojich slovách len s námahou skrývala dojatie. V jednom momente sa jej hovorilo veľmi ťažko a slzy mala na krajíčku. Nakoniec sa jej podarilo ovládnuť hlas a pokračovala ďalej. „Takže nechcem, aby to bolo nesprávne vysvetlené, že sa mám dobre. Pretože sa nemám. Nemám sa dobre. No musím urobiť všetko, čo je v mojich silách, kvôli sebe a svojej rodine, pretože opäť, keď sa nestaráme o seba, nemôžeme sa starať o nikoho, koho milujeme,“ priznala hercova manželka.

Fanúšikov Brucea Willisa jej video trochu vystrašilo. Na Emme je vidieť, že je veľmi vyčerpaná a so starostlivosťou o svojho partnera má veľa práce. Preto narástli obavy o jeho zdravotný stav, či sa jeho dve choroby nezačali rýchlo zhoršovať. Viacerí z nich jej v komentároch vyjadrili slová podpory a odporučili, aby si na seba dávala pozor a nebála sa ukradnúť čas aj pre seba.