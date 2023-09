Manželstvo vraj bolo úžasné, no vydržalo len štyri roky.

Manželstvo anglickej herečky Sophie Turnerovej (27) a amerického speváka Joea Jonasa (34) skrachovalo. Po špekuláciách to manželia potvrdili na Instagrame. „Po štyroch úžasných rokoch manželstva sme sa spoločne rozhodli v priateľskom duchu ukončiť naše manželstvo. Veľa sa špekulovalo o tom, čo bolo príčinou, ale skutočne išlo o naše spoločné rozhodnutie,“ napísali vo vyhlásení a poprosili o zachovanie súkromia. Podľa portálu Page Six Jonas chcel vzťah zachrániť, no nepodarilo sa. Čo je za tým, prezradil zdroj z ich okolia: „Ona má rada párty život, on je rád doma. Majú veľmi odlišné životné štýly.“ Manželia majú trojročnú a ročnú dcéru. Keďže podpísali predmanželskú zmluvu, boj o majetok sa konať nebude.

Uprostred prelomenia sa rozchodu dvojice, sa spevák podelil o svoje pocity počas vystúpenia kapely Jonas Brothers v Los Angeles. Ako píše magazín Hello, emócie v ňom vzbĺkli, keď s bratmi spieval serenádu Hesitate, ktorú Joe zložil práve pre Sophie. „Bol to ťažký týždeň. Chcem len povedať, pozrite, ak to nepočujete priamo z týchto úst, neverte tomu, dobre?“ prihovoril sa fanúšikom reagujúc na rôzne špekulácie ohľadne jeho rozchodu so Sophie. Publiku tiež poďakoval za podporu. „Ja a moja rodina vás milujeme.“