Tisícky mláďat tučniakov cisárskych vinou zmeny klímy našli smrť vo svojom prirodzenom prostredí.

Pod nohami rozkošných mláďat tučniaka cisárskeho začal pukať ľad. Mal byť zamrznutý, no topil sa. Lenže malým tučniakom ešte nestihlo narásť vodoodolné perie. Keď sa ľad preboril, sivé páperie ich v chladnom oceáne neochránilo. Až desaťtisíc mláďat sa tak pravdepodobne utopilo alebo zamrzlo. Pre zmenu klímy. Katastrofu zaznamenali satelity ešte koncom minulého roka na západe Antarktídy pri Bellingshausenovom mori. Peter Fretwell z britského ústavu pre výskum Antarktídy British Antarc­tic Survey (BAS) pre BBC povedal, že je to predzvesť toho, čo príde – vymieranie vinou globálneho otepľovania.

Je tu nádej

Predpokladá sa, že viac ako 90 percent kolónií tučniakov cisárskych do konca storočia vyhynie, pretože vplyvom neustáleho otepľovania ubúda morského ľadu. „Tučniaky cisárske sú pri rozmnožovaní závislé práve od ľadu. Je to stabilný povrch, na ktorom vychovávajú svoje mláďatá. Ak však nebude dostatočne rozsiahly alebo sa bude rozpadávať rýchlejšie, tieto vtáky budú mať problémy,“ vysvetlil doktor Fretwell. „Existuje nádej. Môžeme znížiť emisie oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú otepľovanie. Ak to neurobíme, privedieme tieto ikonické a krásne vtáky na pokraj vyhynutia.“



Ako opisujú vedci v časopise Communications Earth & Environment, sledovali päť kolónií v oblasti Bellingshausenovho mora. Pomocou satelitov pozorovali ich aktivitu na základe exkrementov na bielom ľade. Hnedé škvrny vtáčieho guána sú viditeľné aj z vesmíru. Dospelé tučniaky vychádzajú na morský ľad okolo marca, keď sa na južnej pologuli blíži zima. Vtedy prebieha obdobie párenia. Vtáky kladú vajcia, na ktorých sedia, a po vyliahnutí sa ešte niekoľko mesiacov starajú o mláďatá. Kŕmia ich, kým nie sú schopné samostatného života. Trvá to približne do decembra až januára. Výskumníci však v novembri spozorovali, že morský ľad sa pod mladými tučniakmi roztrieštil, skôr ako im stihlo dorásť perie potrebné na plávania v oceáne. V dôsledku toho nemali štyri kolónie žiadny prírastok, prežili len mláďatá z piatej, ktorá bola na najsevernejšom mieste, na Rothschildovom ostrove.



Morského ľadu okolo Antarktídy prudko ubúda od roku 2016. Za posledné dve sezóny, čiže v rokoch 2021 až 2023, bolo Bellingshausenovo more takmer úplne bez pokrývky. Pomalé vytváranie ľadovej kryhy za posledné mesiace naznačuje, že kolónie tučniakov nebudú mať mláďatá ani tento rok.

Veľká a rýchla zmena

Expertka na antarktický morský ľad Caroline Holmes je zhrozená rýchlosťou jeho úbytku. „To, čo vidíme práve teraz, má ďaleko od toho, čo sme pozorovali predtým. Očakávali sme zmenu, ale nie takú veľkú a rýchlu,“ povedala pre BBC News. „Štúdie v Arktíde naznačujú, že keby sme dokázali nejako zvrátiť otepľovanie klímy, morský ľad na polárnom severe by sa zotavil. Či by to mohlo platiť aj v Antarktíde, nevieme. Domnievame sa však, že v prípade dostatočného ochladenia by bola odpoveď optimistická.“



Medzinárodná únia na ochranu prírody v súčasnosti zaraďuje tučniaky cisárske medzi takmer ohrozené druhy. Už sa objavil aj návrh, aby boli zaradené do zoznamu zraniteľných druhov, pretože ich biotop je ohrozený zmenou klímy.