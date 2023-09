Meghan vymenila starých vplyvných priateľov za nových.

Jedného z najlepších futbalistov sveta Lionela Messiho (36) si prišla pozrieť do L. A. celá smotánka. Kapitána Interu Miami v akcii si nenechal ujsť ani princ Harry (38). Hru hltal ako nadšený školák, mimo ihriska však podľa Daily Mail došlo k trápnemu momentu.

Zmierenie v nedohľadne

Keď Harry prechádzal do VIP lóže vo vestibule, míňal Brooklyna Beckhama (24) a jeho manželku herečku Nicolu Peltzovú (28). Možno si ich v tej búrlivej atmosfére nevšimol, no so slávnymi manželmi si nevymenili ani pohľady. To vyvoláva špekulácie o pretrvávajúcom spore medzi Sussexovcami a Brooklynovými rodičmi. Mimochodom, na štadióne bol aj zakladateľ a prezident klubu Inter Miami David Beckham (48), ale Harry sa ani s ním podľa všetkého nestretol. Minulý mesiac sa pritom začalo šuškať, že bývalý futbalista a jeho manželka Victoria (49), speváčka a módna návrhárka, boli zrejme „markled“. Toto slovo používajú kritici Harryho manželky Meghan Marklovej (42), aby opísali, ako rýchlo dokáže odstrihnúť svojich blízkych. A tí sa razom ocitnú na čiernej listine.



Sussexovci a Beckhamovci sa zoznámili cez Davidovu riaditeľku komunikácie Izzy Mayovú. Známosť prerástla do pekného kamarátstva. Keď si Meghan s Harrym povedali v roku 2018 vo Windsore áno, Victoria a David nechýbali medzi hosťami. Ale nad priateľstvom sa časom rozprestreli mraky. Keď si vlani spomínaný Brooklyn bral bohatú dedičku Nicolu, Sussexovcom pozvánku recipročne neposlali. Dôvod konfliktu? Meghan vraj podozrievala Victoriu, že vynáša médiám pikantérie z ich života. Harry podľa The Mail on Sunday zatelefonoval Davidovi, aby si to overil. Obvinenia však exfutbalistu vytočili a „akékoľvek zmierenie je teraz nepravdepodobné“

Boli „markled“

Najznámejší „Markled“ je Meghanin otec Thomas (79). Ten sa z jej vzťahu s princom snažil vyťažiť, čo to dalo. Napríklad sa dohodol s paparazzmi, aby ho cvakli, keď sa akože pripravuje na dcérinu svadbu. Meghan sa vraj nerozpráva ani so svojou najlepšou kamarátkou z detstva Ninaki Priddy. Údajne sa pohádali preto, ako sa Meghan správala k svojmu prvému manželovi, americkému producentovi Trevorovi Engelsonovi (46).

Na vedľajšou koľaj sa dostala aj niekdajšia Meghanina najlepšia priateľka, kanadská štylistka Jessica Mulroney (43), ktorá aj s deťmi nechýbala na kráľovskej svadbe. No v roku 2020 sa Mulroneyová dostala do rasistického sporu s afroamerickou influencerkou Sashou Exeter. Na sociálnych sieťach si vymenili urážky a Mulroneyová sa mala vystatovať „použitím bieleho privilégia“. Meghan tak zahrala na citlivú strunu a tá ju zo svojho života odstavila. Mulroneyová sa jej vraj pokúšala niekoľkokrát ospravedlniť, no Meghan bola voči jej vysvetleniam hluchá, navyše, vraj povedala, že Mulroneyová sa cez ich priateľstvo aj tak len snažila zviditeľniť.

„Montecito mafia“

Priatelia prichádzajú a odchádzajú. Meghan sa posunula ďalej. Victoriu Beckhamovú vymenila za americkú podnikateľku v kozmetickom biznise Victoriu Jacksonovú (67), svoju susedu v kalifornskom Montecite. Podľa zdroja sa Harryho manželka radí na mnohých úrovniach. „Victoria je dynamická. Vybudovala firmu, ale prekonala aj nepriazeň osudu v súkromnom živote. S Meghan sú si veľmi blízke a zbožňujú sa.“ Victoriin manžel Bill Guthy stojí za úspešnými kozmetickými líniami speváčky a herečky Jennifer Lopez či modelky Cindy Crawford. Keď ich dcére Ali diagnostikovali vzácne autoimunitné ochorenie, založili charitatívnu organizáciu. Victoria o tom prehovorila v Megahninom podcaste. Aj Meghan s Harrym založili neziskovú organizáciu. So susedmi sa teda majú o čom baviť a nikto by sa nečudovať, keby aj Meghan mala časom svoj kozmetický rad.



Novou členkou „gangu“ je aj celebritná kaderníčka Amanda Leone. Vojvodkyňa sa zblížila aj s hollywoodskym agentom Arim Emanuelom (62), dokonca vraj už podpísala zmluvu s jeho agentúrou. Do Meghaninej „podpornej skupiny“ patrí aj feministická ikona Gloria Steinem (89). Tá Meghan odovzdala cenu Woman of Vision za prácu v neziskovej organizácii. Tieto dve sa podľa zdroja „pravidelne rozprávajú“.



Verných vojvodkyniných spojencov občas médiá označujú ako „Montecito mafiu“. Patrí tam fotograf Misan Harriman (46) a stálicami sú aj kolegyne zo seriálu Kravaťáci – Sarah Rafferty (50) a Abigail Spencer (42). Ďalej je tam dizajnérka Misha Nonoo (38), spisovateľka Lindsay Roth (34) či televízne osobnosti Oprah Winfrey (69) a Gayle King (68). Podľa nemenovaného experta na PR je Meghan v poslednom čase netypicky tichá. „Ale má nových mocných priateľov, takže nečakajte, že bude ticho dlho,“ dodáva.