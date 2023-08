Nech robia čokoľvek, vôbec sa im nedarí zahnať klebety o rozpade ich manželstva.

Od začiatku roka postupne pribúdajú informácie o tom, že je vzťah medzi Harrym a Meghan v troskách. Vyvrcholilo to až do takého momentu, že Harry plánuje natáčať dokument v Afrike sám. A to i napriek tomu, že sa Netflix dohodol na spolupráci s oboma manželmi. Markle dokonca ani neplánuje za ním pricestovať a na princa čaká dlhé odlúčenie od rodiny.

Harry sa pred odchodom do zahraničia ešte pokúsil zahnať všetky klebety o kríze v ich manželstve spoločným obedom s Meghan. Novinárom a ani fanúšikom však neušlo to, ako rozpačito zrazu pôsobili. Pri náhodných záberoch pri aute nahodila vojvodkyňa svoj naučený úsmev, ale jej partner zatiaľ vyzeral nervózne a nesústredene. Na ich hru na dokonalú rodinku tak nikto neskočil a úvahy o rozvode boli opäť na scéne.

Tie nedávno podporila aj samotná Markle. Na začiatku augusta oslávila 42. narodeniny postupne s niekoľkými kamarátmi. Na sociálnych sieťach sa objavila fotka z jedného takéhoto posedenia. Meghan na nej objíma svoje kamarátky a šťastne sa usmieva. Naoko všedný záber však priniesol ďalší nepriestrelný dôkaz o problémoch v jej manželstve. Na prste jej chýbal snubný prsteň s veľkým diamantom, ktorý dostala od Harryho. Doteraz ho nezložila z ruky pri žiadnej príležitosti. Naďalej ho nosila aj po presťahovaní do USA. Preto je veľmi zvláštne, že práve naraz s informáciami o ich kríze jej zmizol z prsta symbol jej lásky. Zrejme tak i týmto spôsobom naznačila, že si užíva trochu slobody a o svoje manželstvo sa aktuálne veľmi nezaujíma.

Anketa Máte vo svojom okolí veľa párov, medzi ktorými to iskrí aj po rokoch? Áno 13% Nie 87% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zatiaľ čo fanúšikovia už polemizujú o tom, kedy partneri oficiálne potvrdia ich rozchod, anglický časopis OK! prišiel s úplne inou teóriou. Laura Asprey je anglickou komentátorkou, ktorá sa zaoberá britskou monarchiou. Podľa jej názoru a skúseností si myslí, že napriek všetkým náznakom sa Meghan a Harry nikdy nerozídu. Vraj na to majú veľmi silný dôvod.

„Aj keby mali problémy, Harry by chcel, aby to fungovalo. Investoval do ich vzťahu toľko času a zbožňuje svoju rodinu. To, že sám pochádza z rozbitého domova, je to pre neho ďalšou motiváciou udržať svoju rodinu pokope. Obaja s Meghan zažili túto traumatickú skúsenosť, ktorú nechcú zopakovať kvôli vlastným deťom,“ povedala anglická novinárka.

Napriek tomu i ona potvrdzuje, že je momentálne veľa signálov, že sa ich životy poberajú rôznymi smermi. No zároveň si myslí, že túžba dať Archiemu a Lilibet stabilné a milujúce prostredie potrebné pre šťastné detstvo, je oveľa silnejšia ako ich nezhody.