Meghan sa strápnila pred celým svetom! Potupa od tohto vplyvného muža, FOTO: Bolo jej to treba?

Takú potupu Meghan Markle už dávno nezažila! Nechceli by ste byť v jej koži.

Odkedy prišla Meghan do kráľovskej rodiny, narobila v nej dosť zlej krvi. Zdroje z okoli kráľovskej rodiny hovoria, že keď sa s princom Harrym rozhodli odsťahovať za veľkú mláku, princ William si mal vydýchnuť, lebo situácia v rodine už bola naozaj napätá. O tomto sa zmieňuje aj novinárka Katie Nichollová v knihe The New Royals.

No ani po ich odchode sa situácia príliš neupokojila, najmä po tom, keď poskytli "výbušný" rozhovor pre moderátorku Oprah Winfrey, kde kráľovskú rodinu obvinili, z čoho sa len dalo. A vo vzduchu visí reálna hrozba ďalšieho prepierania súkromných záležitostí kráľovskej rodiny v novej knihe, ktorá má vyjsť onedlho.

Nečudo, že rodina prijala Harryho a Meghan, ktorí sa tiež zúčastnili na pohrebe kráľovnej Alžbety II., viac než rezervovane. Možno by aj stáli o urovnanie vzťahov, predsa len, krv nie je voda, ale strach z ďalšieho prania špinavej bielizne je jednoducho väčší.

Napriek tomu však Meghan ukázala, že je dobrá herečka a sebavedomie jej tiež nechýba. Najprv všetkým ukázala, ako veľmi smúti za kráľovnou a potom si vytýčila ambiciózny cieľ. Chcela sa v súkromí stretnúť s týmto vplyvným mužom, len medzi štyrmi očami, bez princa Harryho. Žiaľ, nepochodila, a dostalo sa jej potupy, ako už dávno nie... Neostávalo jej iné, len sa potichu vypariť z Anglicka a vrátiť sa do Ameriky k deťom.