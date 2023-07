Messi sa definitívne rozlúčil s európskymi fanúšikmi. Toto povedal po prílete do USA

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa cíti byť pripravený na svoj nový život v USA.

Tridsaťšesťročný útočník to uviedol po prestupe z Paríža St. Germain do Interu Miami. S účastníkom zámorskej MLS by mal koncom tohto týždňa podpísať kontrakt na 2,5 roka. Spolu s rodinou priletel v utorok na Floridu súkromným lietadlom.

"Cítim sa dobre, sme spokojní s rozhodnutím, ktoré sme urobili. Odchod do USA nezmení moju mentalitu a postoje," uviedol Messi. Argentínčan neplánuje spohodlnieť ani napriek faktu, že úroveň MLS je v porovnaní s európskymi ligami nižšia: "Pokúsim sa predviesť čo najlepšie výkony." S hráčskou kariérou sa úradujúci majster sveta zatiaľ rozlúčiť neplánuje, zdôraznila agentúra DPA.

Inter oficiálne predstaví Messiho v nedeľu 16. júla. Na svojom domovskom štadióne usporiada prezentačnú akciu s názvom "Odhalenie". Argentínčan by mal v novom drese debutovať 21. júla proti mexickému Cruz Azul v regionálnom Ligovom pohári, čo je turnaj medzi klubmi najvyššej súťaže MLS a mexickej ligy.