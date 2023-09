Fenomén Lionela Messiho sa prejavil aj v zámorí.

Argentínčan Lionel Messi (36) je považovaný za jedného z najlepších futbalistov histórie. Posledné dva roky strávil v Parížskom klube PSG, kde sa mu však veľmi nedarilo. Francúzski fanúšikovia ho dokonca počas posledného zápasu vypískali. Messi mal po odchode z Paríža viacero možností - mohol sa vrátiť do Barcelony, kde prežil najlepšie roky klubovej kariéry, alebo ísť do Saudskej Arábie, kde mu ponúkali rozprávkové peniaze. Futbalista sa napokon rozhodol pre odchod do zámoria, kde podpísal zmluvu s Interom Miami.

Jeho príchod v Amerike spôsobil doslova ošiaľ. O lístky na zápasy jeho tímu je obrovský záujem, samotný Messi sa opäť baví futbalom. Keď Miami hralo v Los Angeles, na štadión dorazili desiatky známych tvárí z oblasti šoubiznisu a športu. V hľadisku boli napríklad hollywoodske hviezdy Leonardo DiCaprio, Eduard Norton, Tom Holland, Owen Wilson, Will Ferrell, Tobey Maguire, Gerard Butler alebo Jason Sudeikis. Z hudobníkov kamery zachytili speváčku Selenu Gomez či rappera Tygu. Messiho si nenechal ujsť ani britský princ Harry. Športovú obec zastupovali basketbalové superhviezdy LeBron James a James Harden.

Netreba zabudnúť ani na slávnych majiteľov oboch klubov, Magica Johnsona (Los Angeles Galaxy) a Davida Beckhama (Inter Miami). Beckhamova dcéra Harper sprevádzala Messiho počas príchodu na hraciu plochu.

Keď Messi po zápase zamieril k fanúšikom na tradičnú pozápasovú oslavu, medzi záujemcami o podpis sa tlačil aj herec Owen Wilson. Stretnutie sa skončilo výsledkom 3:1 pre hosťujúce Miami, pričom Argentínčan si pripísal dve asistencie a predviedol parádny výkon.

Prítomní boli z Messiho výkonu nadšení. Spomínaný Wilson pre televíziu ESPN priznal, že sa na Messiho tešil ako „malé dieťa na Vianoce", pričom ho prirovnal k americkej basketbalovej legende Michaelovi Jordanovi.

Messi showin’ love to Owen Wilson’s fam. 🥰 pic.twitter.com/IpeP0qad8U — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Vplyv Messiho na najvyššiu americkú futbalovú súťaž MLS vidieť aj na číslach. Cena lístkov na zápas Los Angeles s Miami bola doteraz najvyššia v histórii ligy, podľa webu CNN sa ceny pohybovali v prepočte okolo 720 eur. Pred júlovým príchodom Argentínčana sa pritom lístok na ligový zápas dal kúpiť za 100 eur.

Futbalový génius zamiešal kartami aj mimo ihriska - Spoločnosť Apple sa pochválila, že od júla sa rapídne zvýšil počet odberateľov jej balíčka futbalových prenosov. S obrovským záujmom o Messiho dresy nepočítal ani výrobca Adidas, ktorému sa objednávky nahromadili do októbra.