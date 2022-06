Claudia Schiffer si užíva zaslúžený "modelkovský dôchodok", no keď uvidíte, ako teraz vyzerá, budete len krútiť hlavou...

Jednou zo supermodeliek deväťdesiatych rokov minulého storočia bola nemecká kráska Claudia Schiffer. Módni návrhári sa o ňu bili a bola šperkom každej významnej prehliadky tej doby. Lenže rodáčka z Rheinbergu to nemala vôbec jednoduché. Všetci ňou boli takí posadnutí, že si dokonca musela najať ochranku, ktorá jej strážila osobné veci vo chvíli, keď prechádzala po móle. Po návrate z neho totiž väčšinou už nenašla ani spodnú bielizeň.

Aj keď bola kedysi považovaná za jednu z najkrajších žien na svete, dnes je z Claudie Schiffer trojnásobná mamina, ktorá si užíva rodinný život. Spočiatku to síce vyzeralo, že jej osudovým mužom bude mág David Copperfield, napokon sa tak nestalo, a len oni dvaja vedia, či mali spolu skutočne vzťah. Podstatné však je, že svojho osudového muža, s ktorým by si založila rodinu, predsa len našla. Claudia Schiffer sa dala dokopy s režisérom Matthewom Vaughnom počas schôdzky naslepo a vyšlo im to. Nemecká kráska má s britským filmárom tri deti, 19-ročného syna Caspara Matthewa a dcéry Clementine Poppy, ktorá v novembri oslávi už 18. narodeniny a Cosimu Violet, ktorá nedávno oslávila 12. narodeniny.

Hoci si Claudia teraz už užíva "modelkovský dôchodok", do starého železa nepatrí ani náhodou. Aj keď bude mať v auguste päťdesiatdva rokov, stále jej okolie skladá komplimenty. "Ale človek sa jednoducho dostane do ďalšej fázy života a ide ďalej. Nie je nutné, aby vám celý život hovorili, že ste nádherná. Príde nová generácia a vy im to odovzdáte. Pre mňa to bolo úplne prirodzené ... odovzdať im to, nežiarlila som ani nezávidela. Jedna vec je istá, neviem si predstaviť nič horšie, než keby ste povedali, tu máš magickú pilulku, po ktorej budeš zase vyzerať ako v dvadsiatke," povedala pred časom Claudia Schiffer.