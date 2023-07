Momoa na motorke rozdával úsmevy.

Americký herec Jason Momoa (43) si nasadil helmu, osedlal dvojkolesového tátoša a so skupinou motorkárov brázdili losangeleské cesty. Zastavili sa v reštaurácii The Old Place Steak­house. Podľa úsmevu si Momoa jazdu užíval. Bodaj by aj nie, išlo o zábavu spojenú s biznisom. Momoa tu totiž oslávil spustenie kolekcie motorkárskeho oblečenia On The Roam x Harley-Davidson, na ktorom spolupracoval. Podľa toho bol aj zladený - od helmy až po topánky.