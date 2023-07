„Chýbajú mi otec, mama, sestra, pes a strýko,“ uviedol maloletý masový vrah.

Trinásťročný Kosta K., ktorý 3. mája zastrelil v belehradskej škole deviatich spolužiakov a člena ochranky, prehovoril o svojom zločine. Ako informuje srbská tlač, počas štvorhodinovej výpovede na súde, prvýkrát oľutoval svoj čin a popísal myšlienkové pochody počas krvavého masakra. Stále však nevedel povedať dôvod, prečo sa rozhodol vraždiť. Chlapec na súde vypovedal ako svedok na procese s jeho otcom, ktorého obžalovali za to, že maloletého učil strieľať a že nedostatočne pred ním zabezpečil zbraň.

Zoznam kamarátov na odstrel

„Vyhlásil, že ľutuje, čo urobil. Nechcel sa pozrieť na fotografie zavraždených žiakov s vysvetlením, že sa cíti nepríjemne,“ uviedol nemenovaný súdny zdroj pre denník Blic. Po masakre v škole Kosta K. neprejavoval údajne žiadnu ľútosť, zaujímalo ho skôr, ako reaguje verejnosť a médiá.

Vo výpovedi ďalej vysvetlil, že masaker plánoval asi tri týždne. Na myšlienku prišiel dávnejšie, pri sledovaní televízneho dokumentu o sériovom vrahovi. Neskôr podobné prípady vyhľadával na internete, analyzoval ich, snažil sa zistiť, kde vrahovia „robili chyby“.

„Najprv som urobil kratší zoznam spolužiakov, ktorých som chcel zavraždiť, neskôr som pridával ďalšie mená,“ uviedol podľa denníka Blic. Pri zostavovaní zoznamu vraj v prvom rade uvažoval o tom, koho by nemal zabiť. Čo presne mu na kamarátoch prekážalo bližšie nešpecifikoval, akurát spomenul, že „voči nim prechovával negatívne emócie“.

Bál sa, že ho zabijú

Podľa trinásťročného zabijaka nebolo jednoduché získať kód od sejfu, v ktorom otec držal zbrane. Nachádzal sa totiž vysoko na skrini, takže musel dávať veľký pozor, keď ho rodič odomykal. Nakoniec sa mu to predsa podarilo a deň pred osudnými okamihmi si skúšobne zastrieľal. Zároveň podomácky zostrojil zápalnú bombu– v lekárni kúpil etanol a namiesto šnúry použil svoje tričko, ktoré predtým roztrhal.

Až do začiatku útoku vraj nebol pevne rozhodnutý zabíjať. Odrádzal ho trest, ktorý mu hrozil. „Vedel som, že nejaký dostanem,“ uviedol. Dokonca aj keď vkročil do areálu školy, stále uvažoval o tom, že zavolá mame a so všetkým sa prizná. Vyľakal ho aj ochrankár, mohol mu prekaziť úmysly. Bohužiaľ, nestalo sa. Práve dospelý muž bol jeho prvou obeťou. Potom sa zameral na spolužiakov, vraždil pri vchode a v učebni dejepisu. „Presne viem, čo sa dialo na začiatku, na udalosti v učebni si už veľmi nepamätám, nevidel som tváre detí ani žiadnu krv,“ uviedol podľa belehradských médií. Nakoniec sám zavolal polícii a vzdal sa. Čo ho k tomu viedlo? „Bál som sa, že ma niekto zabije za to, čo som napáchal,“ uviedol na súde.

Rodičia mu chýbajú

Tiež porozprával, ako pravidelne hrával počítačovú hru Valorant, podľa odborníkov mimoriadne toxickú. V taktickej strieľačke skupiny piatich hráčov medzi sebou bojujú v online priestore. Podľa jedného výskumu až 80 percent hráčov Valorantu sa v určitom okamihu stalo terčom psychického týrania zo strany spoluhráčov. Trinásťročný vrah však uviedol, že spoluhráčov nepoznal.

O rodičoch sa vyjadril ako o „dobrých a rozumných“, nepamätá si na väčšie tresty až na občasný zákaz používania mobilného telefónu. Vo výchove vraj kládli najmä dôraz na to, aby sa on a sestra správali slušne a kultúrne. „Teraz mi chýbajú,“ uviedol. „Všetci – otec, mama, sestra, pes aj strýko.“