Mediálny magnát má štyri mesiace po zrušení zásnub novú frajerku s väzbami na ruských oligarchov a grécku dynastiu lodiarov.

V 92 rokoch už ozaj nie je na čo čakať. Americký mediálny magnát austrálskeho pôvodu Rupert Murdoch preto dlho za svojou bývalou nesmútil. V marci sa zasnúbil s televíznou moderátorkou Ann Lesley Smithovou (66), ktorej neváhal kúpiť diamantový snubný prsteň za viac ako dva milióny eur. Veď ako sa dušoval pre The New York Post, „bude to moja posledná láska“. A bola jeho posledná ešte asi dva týždne, kým sa nerozišli. Ann vraj nebola pripravená žiť až tak na očiach verejnosti a nejako sa nezhodovali ani v otázkach viery. No Murdoch dlho nesmútil. Už niekoľko týždňov sa plaví po Stredozemnom mori s inou.

Na známej jachte

​Novú priateľku Jelenu Žukovovú (66) spoznal na rodinnom stretnutí, ktoré usporiadala jeho bývalá manželka Wendi Deng (54). Americká podnikateľka pôvodom z Číny a Murdoch sa rozviedli v roku 2013 po 14 rokoch manželstva. Bývalí partneri spolu zjavne viac ako dobre vychádzajú, keďže ho Dengová pozýva na rodinné udalosti, na ktorých sa zúčastňujú aj ich dve spoločné dcéry Grace (22) a Chloe (20).



Murdoch mal spolu štyri ženy a splodil s nimi päť detí. Magnát sa vlani po šiestich rokoch rozviedol s modelkou a herečkou Jerry Hallovou (67) a zjavne aktívne hľadá ďalšiu nevestu.



Jeho najnovší objav je molekulárna biologička na dôchodku, exmanželka britského miliardára ruského pôvodu Alexandra Žukova (69). Poriadne kontroverzného. V roku 2001 ho napríklad zatkli v Taliansku pre podozrenie z účasti na pašovaní zbraní z Ukrajiny do štátov bývalej Juhoslávie. Nakoniec ho však obvinení zbavili.



Na rodinnom stretnutí slovo dalo slovo a Murdoch pozval Žukovovú na rande. To sa zjavne vydarilo, keďže spolu už niekoľko týždňov brázdia Stredozemné more a podľa zdrojov je ich vzťah vážny. Vyletneného Murdocha v šortkách a klobúku proti slnku so svojou novou milou zachytil Daily Mail.



Párik si užíval leto na palube legendárnej jachty Christina O. Tá je k dispozícii na prenájom. Kedysi patrila zosnulému gréckemu lodnému magnátovi a niekdajšiemu najbohatšiemu človekovi sveta Aristotelovi Onassisovi. Na luxusnom plavidle si užíval spolu so svojou druhou manželkou, bývalou americkou prvou dámou Ja­ckie Kennedyovou. Superluxusnú jachtu navštívili hollywoodske legendy ako Marilyn Monroe, Richard Burton, Frank Sinatra, ale aj bývalý premiér Spojeného kráľovstva Winston Churchill. G­rac­e Kelly mala na lodi hostinu po svadbe s monackým princom Rainierom. Plavidlo má okrem apartmánu 17 kajút pre hostí, jedáleň pre 40 ľudí, bazén, ktorý môže byť razom tanečným parketom. Podľa portálu Town and Country za týždenný prenájom počas hlavnej sezóny zaplatíte 740-tisíc eur. Onassis opisoval jachtu dámam na palube vetou: „Madam, sedíte na najväčšom penise na svete.“

Rodinné prepojenia

V tom, že Žukovová s Murdochom sa dali dokopy, by mohla mať prsty aj jej dcéra Darja (42), inak bývalá manželka ruského oligarchu Romana Abramoviča. Zberateľka umenia je blízka priateľka spomínanej Dengovej, ktorá investuje do jej nadácie. A možno im napadlo, že by sa títo dvaja k sebe hodili, a preto sa ocitli na jednej párty.



Mladšia Žukovová sa narodila v Rusku. Keď mala tri roky, rodičia sa rozviedli. Matka ju vzala do Ameriky, kde začala pracovať ako vedkyňa so zameraním na výskum cukrovky a dcére zaistila americký sen. Darja odštartovala úspešnú podnikateľskú kariéru, ale svetovú slávu si získala až manželstvom s Abramovičom v roku 2008. Vzťah však nevydržal, dvojica sa o desať rokov rozviedla. Pôvabná brunetka vymenila ruského oligarchu za bohatého gréckeho dediča Stavrosa Niarchosa III. (38). Ten je vnuk zosnulého gréckeho lodného magnáta, svojho menovca, ktorý bol Onassisovým rivalom.

Náročný rok

Murdochovi, ktorého majetok sa odhaduje na 17,3 miliardy dolárov, sa zjavne v láske darí, no pracovne zažíva náročný rok. V apríli americká televízna stanica Fox News, patriaca do magnátovho impéria, urovnala spor s výrobcom volebných zariadení Dominion Voting System – súhlasila, že zaplatí neuveriteľných 787,5 milióna dolárov. Firma zažalovala televíziu v marci 2021 za to, že údajne vedome propagovala falošné tvrdenia amerického exprezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých boli zariadenia tohto výrobcu použité na zmanipulovanie volieb.