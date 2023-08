Skutočný domáci miláčik...

Polícia v San Diegu zverejnila na svojom Facebooku video, pričom verejnosť požiadala o pomoc pri identifikovaní muža podozrivého z vlámania. Stalo sa to ešte pred mesiacom. Približne o 22:40 vošiel neznámy asi 30-ročný podozrivý beloch do garáže v štvrti Pacific Beach a odišiel z nej na 3-rýchlostnom bicykli Electra z roku 2019 v hodnote 1 300 dolárov, v prepočte asi 1 190 eur. Muži zákona hovoria o zvláštnom zvrate udalostí, ktoré zachytila bezpečnostná kamera v dome.

Bizarná scénka

„Chlapík vojde do garáže, vezme bicykel a odchádza. Keď je už pred garážovými dverami, prichádza zlatý retríver, ktorý ide za ním von. Muž sa vráti, zaparkuje bicykle a začne sa hrať so psom,“ opisuje bizarnú situáciu Brian Brecht z policajného oddelenia v San Diegu pre NBC.

Zlatý retríver „neželaného hosťa“ pri krádeži neprerušil, aby ho vystrašil. Pes sa naopak mužovi zjavne potešil, vrtel chvostom a ľahol si na podlahu, aby ho mohol škrabkať po bruchu. Podozrivý sa prejavil nielen ako „milovník“ bicyklov, ale aj zvierat. Na chvíľu nechá bicykel bicyklom a psa začne hladkať. „Si ten najúžasnejší pes,“ povie muž a padne na kolená: „Áno, aj ja ťa milujem. Si zlatíčko.“ Asi minútu sa so psom mojká a potom so svojim úlovkom v podobe bicykla odchádza. Pes ho vyprevádza.

„Nemôžete mať zlatého retrievera ako strážneho psa. Sú príliš priateľskí,“ píšu ľudia do komentárov pod video na Facebooku. „Bicykel by som tam nechal a miesto neho by som bral toho miláčika.“ Video sa stalo ihneď virálnym. Na TikToku malo za 24 hodín vyše milión videní. Pre nezainteresovaných ide o rozkošnú scénku, no poškodenému stále chýba jeho bicykel.