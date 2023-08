Barack Obama vošiel do histórie ako prvý prezident Spojených štátov amerických, ktorý mal tmavú pokožku. S manželkou Michelle sú rodičmi dvoch dcér. V USA aj preto vzbudil rozruch list, ktorý Barack napísal ako mladý vysokoškolák. Vtedajšej partnerke sa v ňom priznával k fantáziám, ktoré by naňho tipoval málokto.

„Čo sa týka homosexuality, verím, že je to niečo ako pokus vymaniť sa z prítomnosti, alebo snáď odpor podieľať sa na nekonečnej fraške pozemského života. Ja sa s mužmi milujem denne, ale iba vo svojej fantázii," písal Obama v roku 1982. List bol adresovaný jeho vtedajšej známosti Alexandre McNearovej, obaja navštevovali súkromnú univerzitu slobodných umení Occidental College v Los Angeles.

Obama písal vo filozofickom duchu. „Moja myseľ je do veľkej miery androgýnna. Chcem túto mieru ešte zväčšiť, aby som bol schopný vnímať ľudí ako celok, nie len ako ženy alebo mužov. Ale vidím, že som bol stvorený ako muž, a preto som sa rozhodol v reálnom živote prijať túto možnosť," vysvetľoval svoje názory vtedy iba dvadsaťjedenročný budúci prezident. Aj keď sa americkí novinári snažili zistiť viac, Obama ani jeho vtedajšia frajerka sa zatiaľ k listu nevyjadrili.

