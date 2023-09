Ďalšia chlapčenská skupina hlási návrat. Justin Timberlake zverejnil spoločnú foto s 'N Sync.

Spice Girls, Westlife či Backstreet Boys nečakane zažívajú druhé kolo popularity. Po rokoch si fanúšikovia opäť spomenuli na hudbu svojej mladosti a znova chcú zažiť ten pocit, ktorý mali na ich koncertoch v minulosti. Preto tieto hviezdy oprašujú svoju kariéru a vypredávajú sály, v ktorých popri ich starých známych hitoch prezentujú aj veľa noviniek.

Na túto vlnu sa teraz naladila aj skupina 'N Sync. Justin Timberlake spustil pár príspevkami na sociálnych sieťach veľký ošiaľ. Pätica obľúbených Američanov sa opäť zišla pokope a tentoraz nepôjde iba o priateľské posedenie. Znova ich spojila hudba, čo urobilo fanúšikom obrovskú radosť. Ich blízki spolupracovníci sa však nateraz snažia krotiť vášne.

Anketa Boli ste fanúšikmi 'N Sync? Áno 67% Nie 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

'N Sync sa prvýkrát ukázali spolu na verejnosti na tohtoročných MTV VMA, kde odovzdávali ocenenie pre Taylor Swift. Táto akcia sa konala 13. septembra a odvtedy neutíchajú klebety o tom, že by sa mali opätovne spojiť. Keď potom navyše Justin pridal ich spoločné zábery, tak fanúšikovia nešetrili nadšením a chválospevmi.

Do toho dostali ďalšiu úžasnú správu. Justin, JC, Lance, Joey a Chris totiž odtiaľ poputovali rovno do nahrávacieho štúdia. Ich nová pieseň sa má dokonca dočkať premiéry už na konci tohto mesiaca. Ide o ich prvú nahranú skladbu od roku 2001, kedy vydali svoj posledný štúdiový album.

Fanúšikovia 'N Sync preto začali hneď dúfať aj v nové turné, ktoré by mali po vzore iných kapiel zo svojej éry. Lenže ľudia z okolia skupiny krotia túto vlnu nadšenia. Podľa nich sa pätica nechystá koncertovať, iba zo zábavy nahrali novú pieseň, ktorá by sa mala stať hitom tejto jesene. Nateraz však ich ďalšie aktivity stopli. Podľa hudobných odborníkov za to vraj môže práve dobre rozbehnutá kariéra Justina Timberlakea, ktorému by zrejme opätovný návrat do skupiny neprospel. No ak by skladba zaznamenala pozitívny ohlas, možno by ešte zmenili názor.

Pri vystúpení na MTV VMA zostali viaceré fanúšičky prekvapené. Od slávnej éry tejto skupiny ubehlo veľa rokov a ich idoly sa za ten čas poriadne zmenili. Z lámačov ženských sŕdc sú dnes usadení páni štyridsiatnici, Chris dokonca oslávil už 51. narodeniny. No zatiaľ čo Lance a Justin pôsobia stále mlado, na ostatných je vyšší vek podstatne viditeľnejší. Najmä Joey vyzerá ako postarší pán, ktorý má ďaleko od sexidola, ktorým bol kedysi.