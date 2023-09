Keď bežkyňa takmer nedobehla do cieľa, jej dcéra pre ňu urobila niečo nádherné.

Odbehnutie maratónu je častým snom a výzvou, ktorú si dávajú ľudia ako jeden zo životných cieľov. Neraz sa však až na samotných pretekoch presvedčia, ako náročnú úlohu si na seba vzali. Preto nie je výnimkou, ak niekedy ani nedôjdu do cieľa, lebo im na to nestačia sily.

Náročné maratónske podmienky preverili aj odhodlanie americkej amatérskej bežkyne Courtney Rich. Počas pretekov v Salt Lake City ju nečakane prekvapili fyzické ťažkosti. Od ich druhej polovice sa vôbec necítila dobre, pretože jej zrazu oslabli nohy a úplne spomalila. Na podujatie ju však prišiel podporiť manžel spolu s ich dvoma deťmi. Courtney sa preto nechcela za žiadnu cenu vzdať, aby im bola správnym vzorom a ukázala, že majú bojovať aj keď už vôbec nevládzu.

„Chcela som, aby videli mamu finišovať v plnej sile. To sú veci, ktoré hovorím svojim deťom tak často, ako môžem, keď majú ťažkosti alebo keď robia ich vlastný šport. Urobte to najlepšie a to najlepšie bude každý deň niečo trochu iné,“ Rich povedala v rozhovore pre Good Morning America.

Anketa Odbehli ste už nejaké bežecké preteky? Áno, menej 10 kilometrov a menej 13% Áno, polmaratón 25% Áno, maratón 0% Nie 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Napriek veľkému odhodlaniu však pred záverom prišla na ňu ďalšia kríza. Cez hodinky preto zavolala manželovi, plakala a vysvetľovala mu, ako zle sa cíti. Telefonát si vypočula aj desaťročná dcéra Avery, ktorá celú situáciu s mamou veľmi prežívala. V priebehu pár minút rýchlo vymyslela plán, ako by ju podporila.

Keď sa už Courtney blížila do cieľa, bežala z úplne posledných síl. V očiach mala slzy a ledva sa premáhala, aby to už dobojovala až do konca. Zrazu v jednom momente však z davu vybehla Avery, ktorá ju chytila za ruku a dodala jej energiu, ktorú veľmi potrebovala. Takto potom spoločne obe dobehli do cieľa, z čoho boli dojatí všetci účastníci maratónu.

„Bola to absolútne Averyna povaha. Vníma ľudí, má súcit. Všíma si a uvedomuje ich pocity a potreby. Bola som tak šťastná a moje srdce sa tak naplnilo,“ povedala dojatá bežkyňa, ktorá úprimne priznala, že pohľad na zábery z maratónu ju dojíma ešte aj dnes. Rich po pretekoch dcéru pochválila, že sa tak stala skvelým vzorom pre ostatných a urobila výnimočnú vec.