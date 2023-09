Sveter princeznej Diany predstavuje celý jej príbeh.

Sveter je všeobecne obľúbený kúsok oblečenia, a to či už vyťahaný, alebo s infantilnými vzormi, ktorý vytiahneme len na špeciálnu príležitosť. Jeden taký sa predal v aukcii v New Yorku za neuveriteľnú sumu. Nie náhodou, patril totiž prin­cez­nej Diane.

Prekonal očakávania

Čierny Ford Escort RS Turbo, na ktorom lady Di jazdila, sa vlani vydražil za 806-tisíc dolárov. Hviezdička reality šou Kim Kardashian si začiatkom roka kúpila v aukcii Attallahov kríž, ktorý nosila princezná z Walesu, za 203-tisíc dolárov. Obľúbené zamatové šaty v tvare tulipánu, ktoré pre Dianu navrhol Victor Edelstein, sa predali skoro za 605-tisíc dolárov. Ani jeden z týchto kúskov nedosiahol cenu ako „obyčajný“ sveter. Možno preto, že v sebe nesie hlbšie prepojenie s princeznou sŕdc. Hoci pôvodný odhad bol 50– až 80-tisíc dolárov, neznámy záujemca nakoniec zaplatil 14-krát vyššiu sumu – až 1,4 milióna dolárov. Mimochodom, pokiaľ ide o podobné dražby, doteraz držal rekord povestný olivovozelený sveter zosnulého frontmana kapely Nirvana Kurta Cobaina. Hudobník ho mal na sebe počas vystúpenia na MTV Unplugged a v roku 2019 sa vydražil za 334-tisíc dolárov.



Červený pulóver s radmi bielych ovečiek a jednou čiernou si Diana prvýkrát obliekla v roku 1981 mesiac pred svadbou. Mala vtedy 19 rokov a šla v ňom povzbudiť svojho snúbenca princa Charlesa na zápas póla. „Na náš údiv sme zistili, že lady Diana Spencer nosí náš sveter, až vo chvíli, keď sme ju v ňom videli na titulnej stránke Sunday Times,“ hovoria dizajnérky Sally Muir a Joanne Osborne. Pre ich začínajúcu spoločnosť Warm & Wonderful to bola tá najlepšia reklama. „Jej vplyv sa prejavil takmer okamžite, čo viedlo k nárastu predaja i povedomia verejnosti o našej malej značke, za čo jej budeme navždy vďačné.“



Niekoľko týždňov po zápase v póle dostali z Buckinghamského paláca list, či by Dianin „milovaný úplet“ nemohli opraviť alebo vymeniť, pretože mal poškodený rukáv. Princeznej vyrobili nový kúsok, za čo im prišiel ďakovný list. Na pôvodný sveter zabudli, objavili ho až v marci, keď hľadali na povale nejaký starý vzor. „Sme nadšené, že teraz našiel nový domov a nesie so sebou trvalý odkaz princeznej Diany.“ Pulóver prestali vyrábať v roku 1994, no pred tromi rokmi ho začali predávať opäť. Stojí 295 dolárov, ručná výroba jedného trvá šesť hodín.

Komunikovala cez oblečenie

Vzor čiernej ovce na svetri sa dá chápať aj ako symbol Dianinho postavenia v kráľovskej rodine. Podľa viacerých módnych historikov sa však v tom čase svetrom nesnažila vyslať žiadny odkaz na rozdiel od známych čiernych šiat „pomsty“, ktoré mala na sebe v roku 1994 po tom, čo Charles potvrdil aféru s Camillou Parker-Bowlesovou.



Ako píše časopis Grazia, mladá princezná sa v kráľovskej domácnosti cítila bez hlasu. Oblečenie sa tak stalo akýmsi kódovaným jazykom, ktorým komunikovala s fanúšikmi. Preto sa aj vzor na svetri začal neskôr vykladať ako vyjadrenie toho, ako samu seba vnímala na panovníckom dvore – ako tú zvláštnu. Historička módy Eleri Lynn povedala pre BBC Culture, že zo svetra čítame viac pri spätnom pohľade naň. V tom čase si totiž brala následníka trónu, bola v epicentre najexkluzívnejšieho klubu v Británii a nie outsiderkou. „Neverím, že v tom čase by Diana myslela na to, že je čiernou ovcou, alebo že by vôbec mala zmysel pre vplyv módy, ktorú nosila. Bola to mladá žena, ktorá rozvíjala vlastný zmysel pre štýl.“ Ďalšia historička módy Sally Tuckett súhlasí: „Osemdesiate roky boli o žiarivých, často protichodných farbách a odvážnych vyhláseniach, čo bolo obzvlášť zjavné v dobových návrhoch pletených odevov. Sveter s čiernou ovcou do toho dokonale zapadá najmä kontrastnými farbami a opakovaním ovčieho vzoru, hovorí tiež o vzostupe britského úpletu a dizajnu.“



V tom čase bol sveter módny kúsok, ktorý predstavoval príslušnosť k vyššej alebo vyššej strednej triede. Diana nebola ešte v roku 1981 rebelka, no sveter s čiernou ovcou bol podľa Lynnovej prvým náznakom „nezbednosti“.