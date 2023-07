Najkrajšia Holanďanka sa narodila ako chlapec. Porotu súťaže krásy zaujala svojím príbehom.

Doba sa mení. Korunku krásy získala v Holandsku Rikkie Valerie Kollé (22), čo vyvolalo ohlas aj v zahraničí. Prvý raz v 94-ročnej histórii súťaže ju totiž vyhrala transrodová žena.

Pyšná komunita

Organizátori miss stavili na zmenu. Nepozerajú len na výzor účastníčok, ale na ich osobnosť a poslanie. Práve silný príbeh a Rikkina „jasná misia“ na porotu zapôsobili najviac. Namiesto obligátneho želania svetového mieru chce totiž vniesť do spoločnosti zmenu a podporiť queer komunitu. „Dokázala som to! Neskutočné, že sa môžem nazývať Miss Holandsko 2023. Urobila som svoju komunitu pyšnou a ukázala som, že to môžeme dokázať. A áno, som trans a chcem sa podeliť o svoj príbeh, ale som aj Rikkie a to je to, na čom mi záleží,“ napísala víťazka na svojom Instagrame.



Aký je teda jej príbeh? „Keď som ešte bola malým Rikom a vyšla som von s tým, že som trans, nebolo to pre všetkých jednoduché, aj ja som tým trpela,“ predstavila sa vo svojom medailóniku. „Chcem bojovať za všetkých malých Rikov, ktorí čelia odmietnutiu so strany rodiny pri svojom prerode na osobu, ktorou túžia byť. Viem lepšie ako ktokoľvek iný, aké je cítiť sa sama a nebyť obklopená len pozitívnymi myšlienkami.“ Inak, s nenávistnými komentármi sa musela vyrovnať aj po výhre v súťaži. Podľa organizátora je jej účasť dôležitým krokom k diverzite.

Malý Rik

Odmalička tušila, že „sa narodila v zlom tele“. Prechod z muža na ženu sa jej zdal prirodzený. Už keď mala osem rokov, začala hĺbať nad svojou identitou. O tri roky si zmenila meno na Rikkie. Zo školy chodila domov s plačom a pýtala sa samej seba, prečo sa to deje práve jej. V ťažkých chvíľach ju podržala rodina a priatelia.

V dvanástich začala s blokátormi puberty. Tie spomalia vývoj sexuálnych charakteristík, aby mali transrodoví mladí ľudia viac času na preskúmanie svojej rodovej identity. Rikkie v tom mala jasno. V šestnástich začala užívať ženské hormóny a tužila po operácii zmeny pohlavia, ktorá by z nej „spravila stopercentnú ženu“. „Vedela som, že tým sa to u mňa uzavrie.“



Dva roky vydržala na čakacej listine. V polovici decembra 2022 jej zavolali z nemocnice, že pre ňu majú termín. „Vnútri som pocítila pokoj a pomyslela som si, že sa mi konečne splní sen.“ Po operácii sa začala „nová cesta“. Po zotavení sa chcela vrátiť ako „silnejšia žena, než bola“. Podarilo sa. S korunkou krásy je hlasom a vzorom queer komunity.



Rikkie víťazstvo v národnej súťaži krásy zaistilo miestenku vo svetovom kole Miss Universe. Po španielskej modelke Ángele Ponceovej (32), ktorá súťažila v roku 2018, bude Rikkie druhou otvorene transrodovou súťažiacou. Keby uspela, bola by historicky prvou trans víťazkou.



Transrodové súťažiace sa môžu zúčastňovať na Miss Universe od roku 2012. Je to v súlade s filozofiou Čakrapong „Anne“ Čakradžutatchipovej (44), thajskej transrodovej aktivistky a podnikateľky, ktorá sa vlani stala majiteľkou súťaže. Práva kúpila za 20 miliónov dolárov, predtým bol ich spoluvlastníkom podnikateľ a bývalý prezident USA Donald Trump (77). Čak­radžutatchipová je v Thajsku celebritou vďaka účinkovaniu v reality šou, hlási sa k menšinovej sexuálnej orientácii. V odkaze Miss Universe chce pokračovať a poskytovať platformu pre všetkých z rôznych prostredí, kultúr, tradícií a rozvíjať značku pre ďalšie generácie.